Az Origo információ szerint a Helsinki Bizottság jogi segítségnyújtása miatt maradhatott az országban Sarhadi Bilal Ahmad, aki egy magyar lányt megerőszakolt szeptember 9-én hajnalban. Az afgán származású migráns furcsa módon írásban kérte Soros György szervezetének pártfogását, kérése gyorsan megértő fülekre talált. Újabb lepel hullt le a hazai Soros-hálózatról.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Soros Györgyhöz köthető hazai álcivil szervezetek gőzerővel azon dolgoznak, hogy bírósági perek útján minél több migránst be tudjanak hozni a tranzitzónából az országba. Most következzen ismét egy olyan történet, amely tökéletesen rámutat arra, hogy az amerikai bevándorláspárti milliárdos hazai hálózatának semmi sem szent, ha a bevándorlók érdekeiről vagy képviseletéről van szó. Ugyanis szerkesztőségünkbe olyan információ futott be az erőszakoló migráns ügyében, amely új megvilágításba helyezi az eddig történteket, egyúttal megmutatja, mi a motivációja, és hogyan működnek a bevándorláspárti üzletember hazai lerakatai.

Úgy tudjuk, a hazai Soros-hálózat egyik legmarkánsabb szereplője, a Helsinki Bizottság 2017-ben jogi segítségnyújtást adott a magát 18 évesnek mondó Sarhadi Bilal Ahmadnak az ügyben, hogy Magyarország területén maradhasson.

A többek között ilyen ügyekre specializálódott Helsinki Bizottság sikerrel járt, Ahmadnak végül nem kellett elhagyni az országot. Azonban az afgán származású migráns a legkevésbé sem hálálta meg a belé fektetett bizalmat, szeptember 9-én hajnalban egy belvárosi gyorsétterem mosdójában megerőszakolt egy magyar nőt, és később az is kiderült róla, korábban két alkalommal mutogatta a nemi szervét nőknek. Birtokunkba jutott továbbá az a szövegrészlet, amelyből kiderül, hogyan kérte a Soros-szervezet pártfogását:

Alulírott Sarhadi Bilal Ahmad, ügyvédet szeretnék fogadni a Helsinki Bizottságból, hogy az ügyemben segítsen engem. 2017.08.30.

A kérése gyorsan megértő fülekre talált, Sorosék gondolkodási idő nélkül támogatást adtak neki, és kisegítették a pácból. Mindez így önmagában is elég durva történet, ha azonban a következő kérdéseket feltesszük, akkor még inkább azzá válik.

Egy messziről érkezett, afgán migráns honnan értesülhetett arról, hogy Magyarországon léteznek külön, az ilyen ügyekre szakosodott szervezetek? Hogyan találta meg, hogy kihez, kikhez kell fordulni pontosan, honnan hallotta, hogy a Helsinki Bizottság viszi az ilyen ügyeket? Kitől kapott tájékoztatást mindezek kapcsán? Ki segített neki megfogalmazni a kérelmet, ki irányította hozzájuk?

A válasz feltehetően errefele keresendő: ahogy többször beszámoltunk róla, a határon jelenleg is keményen megy a munka az újonnan érkező bevándorlók útbaigazításával kapcsolatosan. Megírtuk, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága pénzelte azt a bevándorlóknak szóló tájékoztató füzetet, amit tíz nyelven jelentettek meg a migránsok könnyebb tájékozódása érdekében. Ezekben feltüntetésre kerültek az olyan a migrációt segítő szervezetek olyan, mint a Helsinki Bizottság.

Helsinki Bizottság: Soros György fizeti őket

A szervezet jóval meghaladta korát, hiszen már 2012-ben megjelentetett egy kisokost, amely a Külföldiek Magyarországon címet viselte. A honlapjukon megtalálható ajánlás szerint a tájékoztató füzet „elsősorban a migráció és bevándorlás témája iránt érdeklődő újságíróknak nyújt segítséget”. Soha sem tudtak igazán elszakadni a migrációtól: amikor a magyar kormány a bevándorlással foglalkozó Nemzeti Konzultációt indított, a Helsinki lobbizott ellene a legerősebben. Nem csoda, hiszen a szervezet Soros György anyagi támogatásától függ: Soros alapítványának (Open Society Foundations, OSF) saját beszámolója szerint 2016-ban 170,8 millió forintnak megfelelő dollárral támogatta a Helsinki Bizottságot, ez az összeg szerepel a beszámolóban is. Működési támogatásként tizenöt hónapra 83,5 millió forintot kaptak, tehát a pénzember alapítványa havi 5,5 millióval járul hozzá pusztán a „villanyszámlához”.

A Helsinki Bizottsághoz beérkező pénzeket figyelembe véve megállapítható, a Helsinki Bizottság költségvetésének 30 százalékát Sorosék fizették.

Sokatmondó a szervezet ideológiai irányultságára nézve, hogy a Soros-Sargentini jelentést megelőzően a Helsinki társelnöke, Pardavi Márta, Judith Sargentini holland bevándorláspárti európai parlamenti képviselővel feltehetően a Magyarországot elítélő dokumentum kapcsán egyeztetett.