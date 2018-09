Hazajöttek sztársportolók, akiket szexuális zaklatással vádol egy kislány

Múlt héten írtunk róla először, hogy egy most 13 éves kislány azt mondja, hogy két vízilabdázó megerőszakolta. Azt állította, nem is egyszer, hanem többször, a lány, illetve a család ügyvédje szerint brutálisan. Azt mondta, a szexuális zaklatás hónapokon át tartott. Azóta az is kiderült, hogy ki a két sztársportoló, akiket a kislány meggyanúsított, egyikük az olimpiai bajnok Kósz Zoltán, valamint Petőváry Zsolt, a magyar ifjúsági női válogatott szövetségi kapitányának segítője. Hogy ők az érintettek, arról ők maguk írtak a közösségi oldalon, és tagadtak minden vádat. Ennek ellenére úgy értesültünk, ma mindkét férfinak haza kellett jönnie külföldről, információink szerint ma hallgatják meg őket a rendőrök. A Bors pedig úgy tudja, hogy ma vizsgálja meg orvos a kislányt.