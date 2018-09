Megszólalt a nemi erőszakkal kapcsolatba hozott Kósz Zoltán

Közel egy éve jelentkezett Kósz Zoltánnál annak a kislánynak az anyja, aki azt állítja, hogy Kósz és egy másik volt vízilabdázó, Petőváry Zsolt szexuálisan zaklatta őt. A kislány mindössze 13 most, a zaklatás pedig két éve történt állítása szerint. A kislány elmondása szerint a zaklatás brutális volt, és hónapokon keresztül tartott.

Nincs takargatnivalónk, soha egy ujjal sem nyúltunk a kislányhoz. Szeretnék sok mindent elmondani az üggyel kapcsolatban, hiszen az én, és a szintén gyanúba keveredett társam, Zsolt szemszögéből még nem hangzottak el a történtek. Már túl vagyok az első sokkon, mostanra felszívtam magam, és minden fórumon kiállok az igazamért – ezt mondta Kósz Zoltán a Blikknek adott interjúban. Őt, és a magyar női ifjúsági válogatott másodedzőjét, Petőváry Zsoltot azzal gyanúsította meg egy most

13 éves kislány, hogy két éve hónapokon keresztül zaklatták őt a legbrutálisabb, legperverzebb módon.

Kósz a Blikknek azt is mondta, hogy körülbelül ötéves korától ismeri a kislányt, akinek a családjából más is lejárt hozzájuk az uszodába, így hosszú ideje kapcsolatban van velük. Az édesanya és az édesapa eljött a csapattal, amikor például egyszer edzőtáborba mentek, jó, szinte barátainak mondható viszony alakult ki közöttük. Aztán amikor a lány olyan 7 éves körüli volt, szóltak, hogy ő is jönne vízilabdázni, mi pedig örömmel fogadtuk - mondja.

Az olimpiai bajnok vízilabdázó azt mondja, soha nem volt az edzője közvetlenül a kislánynak, ahogy a másik megvádolt vízilabdázó sem. Ő a klubnál, ahová a kislány járt, az egyesület szervezésével, irányításával foglalkozik, de az összes hozzájuk járó tanítványukat, név és képességeik szerint ismeri.

A kislányt tündéri, mosolygós nagyon aranyos gyereknek írja le. Ahogy fogalmaz, az uszodában sem volt vele semmi gond, amíg családi problémák nem jelentkeztek nála. Aztán kiderült, hogy volt egy botlása, amiből rendőrségi ügy is lett. Mi azonban ekkor sem küldtük el az egyesületből, pont Zsolt volt az – a másik megvádolt volt sportoló -, aki úgy vélekedett, hogy kell adni neki még egy esélyt, nem engedhetjük el a kezét egyetlen botlás miatt. Így tehát maradt. Azt is tudtuk róla, hogy pszichológus foglalkozik vele, aki segít neki feldolgozni a megváltozott életkörülményeit. Aztán fél évvel ezelőtt szólt a Zsolt, hogy nagy gond van a családdal. Az anyuka lefényképezett egy papírt, amelyen a kislány arról írt, hogy Zsolt miket tett vele. Azt MMS-ben elküldte Zsoltnak, majd találkoztak egymással.

Engem ebben az írásban még nem említett. A társam azt javasolta, hogy menjenek el egy pszichológushoz, hátha kiderül, miért ír valótlanságot a gyerek. Ezt azonban nem szerette volna a szülő. Nem sokkal később egy újabb MMS érkezett. Ebben már én is benne voltam, mint erőszaktevő.

Kószék ezután ügyvédhez fordultak, és vele közösen beszéltek az anyával.

Azt javasolták, hogy keressenek egy független orvosszakértőt, vagy ha szükséges, akár egy nőgyógyászt is. Semmire nem volt azonban hajlandó az anyuka. Ezután beszéltek a család egyik barátjával is, aki súlyos következményeket helyezett kilátásba. Ez Kósz szerint februárban történt, azóta pedig senki sem kereste őket. Egészen mostanáig, amikor is állítása szerint az újságból tudta meg, hogy szexuális zaklatás miatt eljárás indult az ügyben.