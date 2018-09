Saját városában ütötte ki a Fidesz a Jobbikot

Korábbi szavazóinak több mint egyharmadát elveszítette a Jobbik Tiszavasváriban, de volt olyan szavazókör, ahol közel kétharmados mínuszt sikerült produkálniuk. Az álcuki fordulatot végrehajtó ellenzéki párt a vasárnapi súlyos választási vereség után minden bizonnyal még mélyebbre kerül, és tovább folytatódik a belső válság. A Jobbik korábban a saját fővárosának titulálta a Tisza-parti várost, amitől most el kellett búcsúznia. A Fidesz-KDNP egyébként minden időközi választást megnyert április 8-a óta, amin a jelöltjei elindultak.

Óriási vereséget szenvedett az álcuki fordulatot végrehajtó Jobbik Tiszavasváriban. A párt számára a mostani kudarc azért is nagyobb, minden korábbinál, mivel korábban a saját fővárosukként tekintettek a Tisza-parti településre. Már akkor lehetett sejteni, hogy a párt nem áll túl jól a városban, amikor nem mertek hivatalosan jobbikos jelöltet indítani, de a választási eredmények megismerése után még egyértelműbb a Jobbik kudarca. Mostani elemzésünkben Fülöp Erik korábbi polgármesterre és Badics Ildikóra, a Jobbik által támogatott független jelöltre leadott szavazatokat vetettük össze.

Óriási jobbikos szavazatveszteség

A szavazóköri eredmények áttekintése után világosan látszik, hogy a Jobbik korábbi szavazóinak több mint egyharmadát elveszítette. Két olyan szavazókör is volt Tiszavasváriban, ahol a párt több mint 60 százalékos csökkenést volt kénytelen elkönyvelni. Idézőjelben a legjobban szereplő szavazókörben is szavazóinak több mint 10 százalékát vesztette el az álcuki alakulat. Mindezek az eredmények egyértelműen visszaigazolják az országos közvélemény-kutatási adatokat, amik szintén a Jobbik általános térvesztéséről számolnak be.

A tiszavasvári polgármesteri cím elvesztésének a fényében teljesen érthető, hogy a Jobbik miért nem mert elindulni az elmúlt hónapokban tartott összes időközi választáson. A párt vezetői, bár arra hivatkoznak, hogy a teljesen jogos ÁSZ-bírság miatt nem indulnak, a valóság inkább az, hogy tartanak attól, hogy az ország-világ előtt nyilvánvaló lesz, hogy a támogatottságuk a töredékére csökkent április 8-a óta. A csúfos kudarc után minden bizonnyal tovább erősödik a Jobbik belső válsága.

Jelentős Fidesz-sikerek

A Fidesz számára kétharmados győzelmet hozó országgyűlési választás óta egyébként a kormánypárt minden olyan időközi választást megnyert, amin a jelöltje elindult, miközben az ellenzék gyakorlatilag eltűnt a politikai térképről. Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember első vasárnapján is folytatódott a Fidesz-KDNP győzelmi sorozata az időközi önkormányzati választásokon. A kormánypártok fölényes sikerei mellett az ellenzéki erők ismételten csúfosan leszerepeltek. A szocialisták négy százalékot is éppen csak össze tudtak kaparni Békésen, míg Pakson csak az egy százalék alatti Munkáspárt tudott elindulni a Fidesszel szemben.

Mint arról korábban beszámoltunk, még augusztus közepén a kormánypártok jelöltje közel 90 százalékos támogatottsággal nyert Felcsúton, míg Pásztón a balliberális médiumok által agyonsztárolt Dömsödi Gáborral szemben nyert Farkas Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje. A pásztói választás esetében azonban nemcsak a polgármesteri címért volt verseny, hanem a képviselői helyekért is. Ott nyolc helyből hetet szerzett meg a Fidesz.

A legnagyobb jelentőségű voksolás a józsefvárosi polgármester-választás volt, az ellenzéki média próbálta is helyzetbe hozni az egykori SZDSZ-es Győri Pétert, de végül a Fidesz jelöltje közel kétharmados győzelmet aratott.

Minden korcsoportban kormánypárti fölény

Az újabb időközi választások tehát abba a trendbe illeszkednek, amit április 8-a óta látunk. Az ellenzéki pártok gyakorlatilag eltűntek erről a terepről, de ha el is indulnak, akkor általában súlyos vereséget szenvednek. A Fidesz-KDNP jelöltjei általában legalább kétharmadközeli támogatottsággal nyerik ezeket a voksolásokat. Az ellenzék válsága tehát a mögöttünk hagyott hónapokban tovább mélyült, miközben a kormánypártok támogatottsága egyértelműen növekedett április 8-a óta.

Az időközi választási eredményeket visszaigazolja az a felmérés is, miszerint nincs olyan demográfiai csoport, aminek egyharmada ne lenne fideszes. Az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik népszerűsége haladja meg néhol a 10 százalékot. A jelenlegi népszerűségi adatok alapján nem jutna parlamentbe az MSZP-Párbeszéd pártszövetség és a Momentum sem, az LMP pedig épphogy elérné a bejutási küszöbhöz szükséges 5 százalékot – derül ki a Nézőpont Intézet pártpreferencia-kutatásából.