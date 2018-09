Teljes pályás gyúrásletámadást indított Toroczkai László facebookos, izompólós képe alatt egy humoros hozzászóló, aminek a vége pártelnöki sértődés, és bratyizós visszakozás lett. Ilyen az élet izmos oldala!

Nem mondok kiemelkedően nagyot azzal a teljesen átlagos megállapítással, hogy minden jó sztorinak van egy, az érdeklődést felkeltő kezdőmomentuma, ami megadja a történet ívét, karakterét, és útjára indítja a szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb történéseket. Ígérem, így lesz ezzel a mostanival is, és hogy ne kelljen sokat várni, kapásból meg is mutatom, miről van szó:

Az alkotás méltán indult világkörüli hódító útjára, jelenleg 18 ezer interakciónál jár, már ami a kedvelések, szívecskék számát jelenti. Nem csoda, hiszen a Jobbikból kilépő, majd új pártot létrehozó Toroczkai László által Facebookra feltöltött kép sokallta több, mint egy egyszerű erődemonstráció. Ugyanis is ez egy végletekig kidolgozott, maximálisan megkoreografált erődemonstráció. Nézzék azokat a gondosan beállított, centiméterre pontosan megegyező terpeszállásokat, izmos karokat és elszánt tekinteteteket! A 2015 óta érlelődő művészeti alkotás apropóját az adta, hogy Badacsonyban a múlt héten nyírségi romák meggyilkoltak egy borászt. A friss alakulatnak mi sem jött jobban, rövid időn belül szerveztek egy nyilvános, ahogy ők fogalmaztak, "belső migráns" kutatást, leutaztak a városba, és legnagyobb mázlinkra meg is örökítették a látogatást. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy az egész történet mit sem ért volna, ha a kommentfelületen nem jön szembe a következő vérkomoly, száz százalékig gyúrós hozzászólás.

Gyúrni kéne, Laci, kilógsz a sorból" – hívta fel a figyelmet egy fontoskodó hozzászóló a közzétett kép alatt, rávilágítva a mindenki számára egyértelmű tényre, miszerint Toroczkai László pártelnök nem igazán kelti izmos ember benyomását bajtársai társaságában. Eléggé valószínűtlennek tűnt, de Toroczkai megtette, amire nem sokan gondoltak volna, és reagált a viccelődő-flegma megjegyzésre:

Igen. Mostanában nem volt sok időm edzeni. Mentségemre legyen mondva, hogy ez az évem elképesztően sűrű volt, talán figyelted a híreket.

– írta halál komolyan, már-már mentegetőzve a radikális politikus, miért nem látogatta az ELVÁRT mennyiségben a konditermeket. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke képtelen volt elengedni a történteket, és enyhe sértődöttséggel tovább görgette a kondícióját firtató bejegyzés utóéletét:

Bár a legtöbb politikus mellé még most is nyugodtan odaállhatnék :) De majd többet edzek megint. – ígérte meg kicsit ingerülten a pártelnök. A hangnem, a stílus meghátrálásra késztette az addig felhőtlenül viccelődő hozzászólót, és visszakozott addigi álláspontjából. "Ne vedd mellre csak vicc volt!" – fújt visszavonulót a pártelnökön humorizáló hozzászóló, azonban hiába a kedves gesztus, Toroczkai eltűnt a virtuális térből.

A gyúrós-kálvária kapcsán nekem először ez a kép ugrott be, nem valószínű, hogy Toroczkai örül a hasonlatnak: