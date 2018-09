Eladta Spéder Zoltán az Indexet, pánik és bizonytalanság a szerkesztőségben

Spéder Zoltán eladta a cemp-X online Zrt.-ben lévő közvetett tulajdonát. A lényegét tekintve Simicska Lajoshoz tartozó, a kampányban a Jobbiknak hízelgő Index igazgató-tanácsából egyből kitették Simicska rokonát, Nagy-Ajtony Csabát, és Kereszty Gábort is, Sváby András egykori társát, a balliberális tévést. Kereszty helyett egy másik baloldali egykori tévést vettek be a vezetőségbe, Szombathy Pált, Horn Gyula felfedezettjét. Információink szerint a bizonytalanság tovább nőtt az Index szerkesztőségben, sok dolgozó a fizetéséért aggódik, nem túlzás pánikról beszélni.

Nézzük a közleményt:

A cemp-x online Zrt. és a CEMP SH Kft. 50-50 százalékos tulajdoni arányban megszerezték az NP Nanga Parbat 17 Tanácsadó Zrt. részvénycsomagját.

Az adásvétel teljesült, a vételár kifizetésre került.

A tranzakció zárását követően dr. Spéder Zoltán arról tájékoztatta az MFA kuratóriumát, hogy a Silhouette Capital Management Kft.-n keresztül közvetett tulajdonában lévő cemp-x online Zrt. részvényeit értékesítette Ziegler Gábor igazgatósági tag és Oltyán József magánszemélyek részére.

Az NP Nanga Parbat 17 Tanácsadó Zrt. adásvétele, továbbá a cemp-x online Zrt. tulajdonosváltása sem közvetlenül, sem közvetve nem vonatkozik az INDEX.HU Zrt.-re, illetve az index.hu hírportálra, amelyek továbbra is a Magyar Fejlődésért Alapítvány tulajdonában maradnak.

Az MFA egyszemélyes kuratóriumát, valamint az INDEX.HU Zrt. igazgatóságát továbbra is Bodolai László irányítja. Az index szerkesztőségi függetlensége a kiadó alapítványi tulajdonlásnak köszönhetően garantált.

Az INDEX.HU Zrt. igazgatóságának elnöke, a mai napon felmentette tisztégéből dr. Nagy Ajtony Csaba, valamint Kereszty Gábor igazgatósági tagokat, melyről az érintetteket értesítette. A társaság három fős igazgatóságát a jövőben Bodolai László elnök, Szombathy Pál igazgatósági tag mellett az index mindenkori főszerkesztője alkotja majd.

FRISSÍTÉS:

Amikor tavaly kiderült, hogy valójában Simicska Lajos áll az Index mögött, Bodolai László akkor azt állította, hogy független lesz az újság. Azóta kiderült, hogy mennyire: a kampányban az ellenzék egyik gátlástalan szócsöve volt az Index. Spéder távozásával egyébként eltűnik az igazgatóságból Simicska rokona, Nagy Ajtony Csaba is, és a balliberális televíziós, Kereszty Gábor is. Nagy Ajtony helyére a pillanatnyilag a főszerkesztői munkát ellátó újságíró kerül, Kereszty helyére pedig egy másik tévés, a Digi Sporton az utóbbi időben is gyakran szereplő Szombathy Pál. Szombathyt egyébként Horn Gyula egyik kedvenc újságírójának tartották. Annak idején a balliberális Magyar Hírlap főszerkesztője is volt, az utóbbi években viszont információink szerint nem foglalkozott politikával.