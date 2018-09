Magyarországnak nem érdeke, hogy idegenek ellenőrizzék a határt

A magyar kormány nem hajlandó elfogadni, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) vegye át a schengeni határ ellenőrzését, mert ez is csak egy újabb módját jelentené, hogy az illegális migrációt a legális migráció váltsa fel.

A Soros-Sargentini-féle hazugsággyűjtemény "A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai" része foglalkozik részletesen az állítólagos törvénysértésekkel, nemzetközi egyezmények be nem tartásával és minden olyan balliberális mantrával, miszerint a menekültekkel és migránsokkal szembeni bánásmód tekintetében Magyarország megsértette a nemzetközi jogot.

Az elmarasztaló ítélet

Az iromány nagyjából négy oldalon keresztül sorolja az elmúlt évek ilyen-olyan jelentéseinek elmarasztaló ítéleteit, és egyértelműen az olvasható ki belőle, miszerint ma Magyarországnak szinte a '30-as évekbeli Németország a példaképe a tekintetben, hogy milyen módon kell bánni azokkal a népségekkel, amelyekkel nem kíván együtt élni, legalábbis nem kívánja őket mindenféle komolyabb ellenőrzés nélkül beengedni az ország területére. Ráadásul - ez is benne van a jelentésben - a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatta kormány még meg is merte kérdezni erről a választópolgárokat, ami szintén komoly problémákat vethetett fel a Soros-Sargentini-féle jelentés készítése során, hiszen a jelenkor világában megkérdezni a saját népemet a jövőt érintő egyik legfontosabb jelenségről egyenlő a legaljasabb populizmussal.

Olvasva a legdurvább hazugságokat tartalmazó jelentést, egy kicsit is értelmes embernek az első gondolatai között az jelenik meg, hogy ezek a magukat liberális demokratáknak nevező „politikusok", „szakértők" teljes mértékben fordítva ülnek a lovon. Fordítva ülnek, mert alapvetően az országhatárokat nem azért találták ki, hogy bárki kénye-kedve, motivációja szerint áthaladjon rajta akár késsel, fegyverrel, bombával miegymással, hanem azért, hogy egy ország állampolgárait, ha úgy tetszik, akár fogalmazhatunk így is, az őslakosait védje. Az már más kérdés, hogy néhány ország - nem betartva az uniós jogot - határvédelmi kötelezettségét elmulasztotta, emberek százezreit engedve a schengeni övezeten belülre.

De a jelentésben más sem áll, minthogy Magyarország mikor milyen módon törölte bele a cipőjét nemzetközi egyezményekbe és jogba, mert nem veszi kellő mértékben figyelembe a „menekültek" jogait. Minimális mértékben sincs szó olyan problematikáról, hogy mekkora teher hárul (messze nem csak pénzügyi) egy országra ott, amelynek határátkelőjénél és a zöldhatáron egyaránt rendszeresen és módszeresen megjelenik a harmadik világból vagy a Közel-Keletről érkezők első kompániája, nem mellesleg feltűnően komoly információs technikával, ugyanakkor papírok és mindenféle hivatalos dokumentumok nélkül.

A Frontex vegye át a határellenőrzést?

De mi erre a legújabb reakciója az Angela Merkel irányítása alá került Európai Bizottságnak? Az, hogy akkor erősítsük meg a Frontex szerepét és hatáskörét, így az uniós tagországoknak le kellene mondaniuk a határellenőrzésről és rövid időn belül a határbiztonságról is, ahogy ismerjük az Európai Bizottság céljait és munkáját. Egy normális jövőképpel rendelkező kormány erre csak nemet mondhat.

Az Európai Bizottság új előterjesztése a határigazgatás tekintetében tehát újabb veszélyeket hordoz magában, ugyanis ne legyen illúziónk: az Európai Unió jelenleg még többségben lévő vezetése Merkellel az élén az utolsó lehetőségig ki fog tartani az őslakosokra nézve egyre veszélyesebb elképzelése mellett, hol feljelentgetésekkel, hol különböző trükkökkel fognak próbálkozni, hogy megtörjék a bevándorlásellenes, "nem szolidáris" országok vezetését.

A szolidaritás, mint közhely emlegetése

A német kancellár már többször is említette, hogy a szolidaritást is erősíteni kell az Unión belül, de valahogy ez a fogalom is mindig nagyon egyoldalú képet rajzol a jelenlegi problémákról. A görögökkel (adósság) vagy a spanyolokkal/olaszokkal (munkanélküliség, főleg a fiatalkori) is lehetne Merkel szolidárisabb (és akkor még nem beszéltünk arról, hogy valószínűleg mostanában nem egy újabb vidámparkért vagy játszóházért mennek ki az utcára tüntetni saját hazájában, Chemnitzben). De a tapasztalat azt mutatja, hogy ezeknek az országoknak az elhúzódó problémáit elkönyvelték a szokásos centrum-periféria problémakör alapjelenségének, ahelyett, pl. a munkaerőpiaci problémákat alapvetően az Unión belül próbálnák megoldani, és nem teljesen más kultúrát magába szívó, a valóban klasszikus európai értékekkel teljesen ellentétes viselkedésű emberekkel.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt években a globalista, internacionalista, a multikulturalizmusban feltétel nélkül hívő és azt támogató politikusok akarják ráerőltetni akaratukat a bevándorlásellenes, a keresztény kultúra alapjaira épült identitásukat feladni nem hajlandó, nemzetben és hagyományos családban gondolkodókra. Ha az utóbbiak nem akarják elveszíteni viszonylagos biztonságukat, akkor nemet kell mondaniuk Németország első emberének trükkjére, vagyis arra, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség vegye át a határellenőrzést az uniós tagállamoktól.