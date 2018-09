A kárpátaljai rászorulókat támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet két évtizede segíti Kárpátalján a legszegényebbeket élelmiszerrel, tűzifával, gyerekeket és időseket támogató programokkal. Most a legnehezebb téli hónapok előtt a segélyszervezet pénzadománygyűjtést indít a 1353-as adományvonalon, hogy minél több rászorulónak nyújthasson segítséget.

Egyre több család nehéz helyzetben

Az Ökumenikus Segélyszervezet a '90-es évek közepe óta van jelen Kárpátalján. Az 1998-as árvíz nyomán létrehozott állandó beregszászi képviselete munkájának fókuszában ma már elsődlegesen a szegénység elleni küzdelem áll. A kelet-ukrajnai háborús helyzet következtében kialakult gazdasági válság miatt az elmúlt években Kárpátalján is sok család számára vált egyre nehezebbé a megélhetés.

Komoly problémát jelent a gáz árának emelkedése, melynek hatása átgyűrűzik a gazdaság minden területére, s így végül nem csak a piac összes nagy szereplője, de a magánemberek is megérzik az áremelkedés hatását. Emelkedik az élelmiszer és villany ára is, egyre többeknek jelent még nagyobb kihívást a család létminimum szinten történő tartása, a mindennapi étkezés, ruházkodás, a rezsi költségek kifizetése.

Emellett az elmúlt évek során nem csak folyamatosan csökkent a rászoruló családok számára elérhető lakhatási támogatás összege, de mára jelentős mértékben szűkült az azt igénybe vevők jogosultsági köre is, így különösen is nehéz helyzetbe kerültek a sokgyerekes családok, az egyedülálló idősek, nyugdíjasok. Óriási megterhelést jelentenek a családoknak egészségügyi kiadások, hiszen állami támogatás hiányában piaci árakon kell beszerezniük minden egyes terméket. Nem csak az időseknek és az akut betegségekben szenvedőknek okoz ez vállalhatatlan gondot, de azon családokat is nyomorba döntheti, ahol az egyik családtagnak műtét miatt lesz szüksége drága orvosi szerekre, miközben rövidebb-hosszabb időre a munkából is kiesik.

Sok család számára a családfő külföldi munkavállalása jelenti az egyedüli megoldást, az apa hiányát viszont több szempontból is megsínyli a család, ami végül annak széthullásához vezet. Az őszi-téli időszak még jobban megterheli az amúgy is alacsony jövedelemmel rendelkező családokat, ezért egyre több magyar család fordul az Ökumenikus Segélyszervezethez élelmiszer, illetve téli tüzelő támogatásért.

Folyamatos segítség a legszegényebbeknek

Az elmúlt télen az Ökumenikus Segélyszervezet 2 alkalommal segítette élelmiszer és higiénés csomagokkal a nehéz körülmények között élő családokat, egyedülállókat, illetve időseket. A Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatásából decemberben 41 településen 673 rászoruló család vehetett át összesen 1346 csomagot, majd márciusban 34 település 559 kedvezményezettje részesült egy-egy élelmiszer és higiénés csomag, azaz összesen újabb 1118 csomag adományból a nagyszőlősi járásban illetve Beregszász városában.

A két segélyakció között január és február hónapokban, a legnagyobb hidegek idején 200 háztartásnak vittek a tél végéig kitartó, egyenként 500 kg brikettet az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi irodájának munkatársai. Az élelmiszer és tüzelőanyag támogatás mellett az év során 11 kárpátaljai iskolát összesen 1,1 millió forint értékű, a testnevelési órákon és szabadidős foglalkozásokon használható sportszerekkel támogatott a segélyszervezet, míg az idei tanévkezdés előtt 70 kárpátaljai iskolás kapott 10.000 forint értékű beiskolázási támogatást az Ökumenikus Segélyszervezettől.

Támogatás a gyerekeknek

A kézzelfogható krízistámogatások mellett az elmúlt időszakban felértékelődött a Segélyszervezet gyerekek felzárkózását segítő programja is. A több éve folyó gyerekfejlesztő foglalkozásokat összesen 55-60 gyerek látogatja Beregszász három magyar tannyelvű iskolájából. A 2017 novemberétől Tanoda rendszerben folyó fejlesztő program heti 5 napon át 10 órában élménypedagógus és fejlesztőpedagógus tart szociális kompetenciát fejlesztő foglalkozásokat, míg heti egy délutáni alkalommal angol nyelvi fejlesztés, heti két délután pedig matematika tantárgyi korrepetálás és fejlesztés folyik.

A gyerekfejlesztésben részt vevő gyerekek hátrányos, olyan nehéz anyagi és szociális körülmények között élő családokból származnak, akik családjaik jövedelme nem éri el az Ukrajnában egy főre megállapított létminimum összegét (1800 UAH). Ezek a családok legtöbb esetben az iskolai étkezést sem tudják biztosítani gyerekeiknek, akiket az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a foglalkozás elején szendviccsel és teával vendégelnek meg.

A hátrányokkal induló gyerekek, amennyiben nem kapnak segítséget a felzárkózásban, az így is nehéz helyzetüket tovább rontják azzal, hogy folyamatosan hiányozni fognak az iskolából, emiatt korai iskolaelhagyókká válhatnak. A Segélyszervezet a következő időszakban szeretné folytatni és tovább erősíteni Beregszászon és környékén élő hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő programját.

Minden segítség számít!

Az Ökumenikus Segélyszervezet 20 napos adománygyűjtést hirdet kárpátaljai segélyprogramjának támogatására. A beérkező adományokat a szervezet téli élelmiszer és tűzifa segélyakciójára, illetve az egész évben működő, rászoruló gyerekek felzárkózását elősegítő programjának finanszírozására fordítja. A gyűjtés meghirdetésekor Lehel László, a Segélyszervezet elnök-igazgatója hangsúlyozta: minden kis segítségre szükség van. A tárcsázásonként 250 forintnyi felajánlással számolva 10 hívás egy gyerek számára kínált fejlesztő foglalkozás költségeit fedezi; 30 hívás a 1353-ra egy családi élelmiszer vagy higiénés csomagot jelent, ami egy átlag család 1-1,5 hónapra elegendő alapvető szükségleteket biztosítja. 70 hívásból pedig egy család számára a leghidegebb hónapokra elegendő tüzelőadomány lehet.

Beregszászi Jótékonysági Félmaraton

Az adománygyűjtésnek idén 2 futóverseny ad keretet. Szeptember 22-én az immár hagyományosnak mondható, negyedszerre meghirdetett Beregszászi Jótékonysági Félmaraton teljes egésze, október 7-én pedig a Budapesten tartandó Spar Maratonon, az Ökumenikus Segélyszervezet színeiben induló jótékonysági futócsapatok közössége hívja föl a figyelmet az adománygyűjtésre.

A segélyszervezet által szervezett kárpátaljai futóverseny idén is a Beregszászi járás hagyományos őszi fesztiváljához, a Bereg Festhez kapcsolódik. A nagyszabású figyelemfelhívó futóeseményen több száz helyi gyermek fog rajthoz állni különböző távokon, magán viselve a 1353-as adományvonal számjegyeit. A Beregszásztól néhány kilométerre található Makkosjánosiból induló futást Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a segélyszervezet önkéntese vezeti majd, aki maga is neki vág a versenynek, hogy ezzel is a meghirdetett gyűjtésre, a nehéz helyzetben élő kárpátaljaiakkal való szolidaritásra irányítsa a figyelmet. A sporteseményre Magyarországról is várják szeptember utolsó napján a makkosjánosi Barna György Stadionhoz.

Regisztrálni a www.beregszaszifelmaraton.com oldalon lehet.

A nevezés ingyenes, de a Segélyszervezet azt kéri, hogy aki teheti, nevezéskor adományozzon is a honlapon, ezzel segítve a kárpátaljai segélyprogramot.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai segélyprogramját a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal, illetve online adományozással a www.segelyszervezet.hu oldalon, vagy az OTP Banknál vezetett 11705008-20464565-ös adományszámlára utalással lehet támogatni, a közlemény rovatban "Kárpátalja" megjelöléssel.