Megszólalt a pedofília-vádról Petőváry Zsolt

Az olimpiai bajnok vízilabdázót, Kósz Zoltánt és egykori válogatott társát Petőváry Zsoltot azzal vádolja egy most 13 éves kislány, hogy két évvel ezelőtt hónapokon keresztül szexuális kapcsolatot folytattak vele. Ez a törvények értelmében mindenképpen súlyos nemi erőszak. Kósz és Petőváry is határozottan tagad. Most Petőváry is megszólalt és azt mondta: szíve szerint elmeorvosi és gyámhatósági szakértőt is kérne a perbe.

Petőváry Zsolt szerint az egész ügy a becsületről, a nevükről, az életükről és a jövőjükről szól.

Nincs joga senkinek sem bemocskolni a másik becsületét, legyen az felnőtt, vagy gyerek – mondta az ATV-nek, majd hozzátette, hogy ez nem csak őket érinti, mert ugyanez előfordulhat másokkal is bármikor.

Egyszer csak bedobják és egy nap alatt tönkre lehet tenni bárkinek az életét, munkáját - mondta a 220-szoros válogatott vízilabdázó.

Arról is beszélt, hogy Kósz Zoltánnal 13 éve alapították családias hangulatú egyesületüket, ahol mindenki ismer mindenkit, és ők is jó viszonyt ápolnak a szülőkkel.

Mi ennek a családnak csak támogatást adtunk. Mind erkölcsi, mind valamilyen szinten anyagi oldalról is - mondta, majd hozzátette, hogy rendezvényeket vittek például az egyik család éttermébe. Elmondása szerint nem tudja tolerálni, hogy meggyalázzák és tönkretegyék. Aztán ugyanarról beszélt, mint Kósz Zoltán az elmúlt napokban, hogy a kislánnyal voltak problémák. Azt mondta, több szülő is azt akarta, hogy rúgják ki az egyesületből, de ők úgy álltak hozzá, hogy meg kell neki adni az esélyt, mert képes lehet változni. Azt is hozzátette, hogy

sem ő, sem Kósz Zoltán nem volt a lány edzője.

A szülők iszonyúan fel vannak háborodva, mert sokkal többet tudnak erről a kislányról, mint mi - magyarázta Petőváry Zsolt.

Arról is beszélt, hogy a családja folytonos támadásoknak van kitéve azóta, hogy kirobbant az ügy.