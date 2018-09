Dinoszaurusz-lábnyom és Naprendszer a járdán

Óvodások és iskolások egyaránt tapasztalhatták, hogy iskolakezdéskor a vártnál izgalmasabb módon közelíthették meg intézményüket, hiszen új festményekbe botolhattak Budapest-szerte. Az ötletes alkotások kapcsán Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettessel beszélgettünk.

Kérem, mutassa be néhány szóban a Gyermekbarát város programot!

Az utóbbi időben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy Budapest gyermekbarát város legyen. Az elmúlt évek szép eredményeket hoztak, így a munkát a továbbiakban is folytatni kívánjuk. A főváros alapvető szemléletét áthatja a gyermekbarátság, tehát nem egy párhuzamos világot építünk a gyermekek számára, hanem a várost szeretnénk olyanná varázsolni, hogy minden lurkó számára barátságos hely legyen. Ennek megvalósítására már hosszabb ideje dolgozunk együtt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel. A hallgatók azt vizsgálták, miként lehet egy, a gyermekek számára élhető várost kialakítani néhány, számukra is izgalmas, érthető és ötletes megoldással. A közös munka eredménye az ismeretterjesztő és játékos járdafestések, amelyek különböző tematikákban találhatók meg több kerület iskolái, óvodái előtt.

A gyakorlatban milyen módon valósult meg a közös munka?

A MOME hallgatói fél éven keresztül dolgoztak a gyermekbarát várost szolgáló, megvalósítható alkotásokon, amelyeket a Fővárosi Önkormányzat finanszírozott. Olyan ötleteket vártunk a fiatal művészektől, amelyek a főváros vagy az önkormányzatok által hosszú távon, kültéri helyszíneken hasznosíthatók. Azon alkotások kerültek a járdára, amik segítségével a gyermekek számára adunk valamit. Hogy ez egy mosolyt vagy valódi ismeretterjesztést jelent, az az alkotás koncepciójától függ.

Játékos és ismeretterjesztő alkotások. Mit takarnak a kifejezések a művészet relációjában?

Óvodák és általános iskolák előtt egy később majd könnyen eltávolítható és újrafesthető járdafestéssel különböző tematikákban helyezünk ki olyan festményeket, amelyek az idejárók számára izgalmat és információt hordoznak. Alapvetően a 3-10 év közötti gyermekeket szerettük volna megszólítani, így az alkotások döntően az iskolakezdéssel egy időben kerültek és kerülnek ki folyamatosan. Hogy néhány példát említsek: van olyan alkotás, amelynek segítségével le lehet mérni, hogy mekkora volt egyes dinoszauruszok lábnyoma, akad olyan ugróiskola, amely a versmértéket segít tartani, miközben ugrálunk. Találni olyan burkolatjelet, ami az órával, vagy a Naprendszerrel való megismerkedést segíti, de szorzótáblát is láthatnak a matematika iránt érdeklődők.

Hogyan értékelik a „befogadók" a járdafestéseket?

Néhány helyszínről, ahol már tavasszal fellelhetők voltak az alkotások, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, sőt, sok kerületben jellemző, hogy a felkínált 7-8 helyszínt - amit kerületenként igyekszünk biztosítani – kérésükre meg kellett emelnünk.

Tavaly Csepelen a FŐKERT-tel együttműködve kihelyeztek integrált játszóeszközöket, melyeken mind egészséges, mind fogyatékkal élő gyerekek együtt tudnak játszani. Milyen visszajelzések voltak a korábbival, és milyen tervek vannak az utóbbival kapcsolatban?

A megvalósult program fontos és szerethető úgy a gyerekek, mint a szülők számára is.

A játszótereken a közös játék a cél és a gyerekek „összehozása". Rengeteg előítélettől, nehézségtől tudjuk ezáltal megkímélni a gyermekeket, egyben sok olyan kérdés kerül elő, ami viszont nagyon fontos a másik megismerése és megértése szempontjából. Tesszük mindezt egy olyan nagyszerű keretben, mint a játék. Szerencsére ezt a tevékenységet a XII. kerületben tovább tudjuk vinni, illetve egyeztetünk a III. kerülettel is.

Hamarosan mindenki számára hozzáférhető a Városi Zöld Füzet, mely ingyenesen kapható és könyvtárakban is fellelhető lesz.



Így igaz, egy különleges helyen már most megtalálható, valamint természetesen online elérhető jelenleg is. A Városi Titkos Füzet folytatásaként legfontosabb feladata, hogy bemutassa a város rejtett, zöld felületeit, amelyeket szülők és gyerekek együtt tudnak felfedezni, ezzel is segítve, hogy jobban megismerjék a várost, menjenek ki a szabadba és élvezzék Budapestet.

Milyen hosszú és rövid távú terveik vannak a programmal?

Jövő évben Budapest lesz Európa Sportfővárosa, így a kiadandó füzetek erre a témára koncentrálnak majd, bemutatják a kevéssé ismert sportolási lehetőségeket, és játékos feladatokkal mozgatnak meg kicsit, s nagyot egyaránt. A mozgásban gazdag életmódra próbáljuk rábírni a szülőket és gyerekeket. A gyermekbarát város tematikát mindenképp folytatjuk, a most látható járdafestések a kettővel ezelőtti évfolyam hallgatóinak alkotásai, az újabb ötleteket még nem kezdtük el magvalósítani, de nagyon várjuk már.