Félmilliárdos beruházással új iskolai tornacsarnok épült Kiskunfélegyházán

Félmilliárd forintos beruházással új tornacsarnokot építtetett a Pannonhalmi Főapátság a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium kiskunfélegyházi tagintézményében, a létesítményt szerdán adták át.

A kiskunfélegyházi tagintézmény 2013 szeptemberétől működik a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát a szerdai avatóünnepségen azt mondta: mai imádságuk azt közvetíti, hogy leljék örömüket a diákok a nekik épült új tornacsarnokban, az testük és lelkük javát szolgálja, személyiségük formálódjon, fejlődjön az ott töltött idő alatt. Hardi Gábor Titusz, a Szent Benedek iskola főigazgatója kiemelte: ez volt az intézmény életében az elmúlt évtizedek legjelentősebb fejlesztése, amely nagyszerű példája annak, hogy összefogással mire képes egy közösség. A város, az iskola, a helyi vállalkozók és az ezer éve fenntartott Pannonhalmi Főapátság együttműködésének köszönhető, hogy elkészülhetett az új sportlétesítmény.Csányi József polgármester, az iskola egykori tanulója kiemelte: Kiskunfélegyháza mindig is híres volt magas színvonalú oktatásáról, tanárai és diákjai messzire vitték a város és intézményei jó hírnevét.

Mint mondta, a település életében több mint 30 évvel ezelőtt volt hasonló fejlődés, amikor - mint napjainkban is - elmondhatták az ott élők, hogy felépült egy új óvoda, épülőben van egy általános iskola és a város egyik legrégebbi oktatási intézménye is komoly fejlődésen megy keresztül.