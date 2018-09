Áldozata buktatta le a soroksári gyilkost

A helyszínen hagyott vérnyomokban talált DNS alapján sikerült megtalálni R. Szilvesztert. A férfit azzal gyanúsítják, hogy ő volt az, aki 2013 szeptember 25-én megtámadta, megerőszakolta és meggyilkolta a Soroksáron kocogó Gyurik Krisztinát. A férfi azt mondja, járt a helyszínen, de ő csak meg akarta védeni az asszonyt, így kerülhetett a vére a gyilkosság helyszínére. Az áldozat védekezett, és több sebet ejtett a gyilkoson; több DNS-mintát is találtak a helyszínelők a testén és a bokros területen is, ahol Gyurik Krisztinát megtalálták.

A 36 éves családanya, Gyurik Krisztina hetente háromszor futotta le a 7,5 kilométeres távot körülbelül 45 perc alatt. A tragédia napján 18:00 órakor indult el kocogni az Újélet utcai családi házukból. Amikor már másfél órája haza kellett volna érnie, aggódó férje a keresésére indult. Mivel sehol se találta, szólt a rendőröknek.

Az asszony holttestét éjjel 1:40-kor találta meg egy rendőrkutya egy bicikliút melletti bokros területen.

Azonnal megállapították, hogy gyilkosság történt. DNS-mintát vettek a helyszínen, ez buktatta le később a gyilkost. Petőfi Attila vezérőrnagy a nemrég megtartott sajtótájékoztatón azt mondta, az egyezés miatt a bizonyítással már nem lesznek gondok az eljárás során.

A rendőrség a gyilkos személyében egy olyan hajléktalant keresett, aki korábban a környéken élt, de akkoriban már nem ott töltötte a mindennapjait. Egy erőszakos természetű, biciklivel közlekedő férfit. Összesen 1847 embertől vettek DNS-mintát és mindet összehasonlították a helyszínen talált mintákkal.

Nemrég egyezést mutatott a teszt eredménye. A rendőrség megtalált egy 40 éves férfit, aki betörések miatt került börtönbe egy hónappal a gyilkosság után.A férfit bevitték kihallgatásra. Először megtagadta a vallomástételt, de amíg az ügyvédjére vártak, kihallgatáson kívül elmondta a rendőröknek, hogy a gyilkosság estéjén éppen arra biciklizett, ahol Gyurik Krisztina futott. Meglátta, hogy a bokrok között egy férfi egy nőt bántalmaz. Állítása szerint leszállt a bicikliről és megpróbált segíteni a nőnek. Megütötte a férfit, verekedni kezdtek.

Azt mondta, a keze az ütéstől vérzett, így kerülhetett a DNS-e a helyszínre.

Majd azt is hozzátette, hogy nem tudja, mi lett a nővel, mert ezek után ő otthagyta őket.

Ellenállt, ameddig tudott