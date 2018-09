Botrány tört ki a Jobbik titkos frakcióülésén Vona Gábor miatt

Olyan botrány volt a Jobbik frakcióülésén, ami még náluk is szokatlan. Lassan nem marad ugyanis párttagjuk.

Titokban, különleges biztonsági intézkedések alkalmazásával tartották múlt héten Kiskőrösön egy luxusszállodában a Jobbik frakcióülését, mi mégis megtudtuk, mi történt a zárt ülésen. Több olyan frakciótag is beavatott minket a titkos frakcióülésen történtekbe, akiknek elegük van a pártnál zajló folyamatokból, és teljesen alkalmatlannak tartják a párt vezetésére, a Vona bábjaként az elnöki székbe került Sneider Tamást.

Vona Gábor felszólalása nyitotta a Jobbik titkos frakcióülését. Az egykori pártelnök beszéde elején közölte, két Fidesz-ügynököt is tudott azonosítani a Jobbikon belül, az egyik Toroczkai László volt, aki, mint Vona fogalmazott, részben szétverte a pártot, a másik pedig Volner János alelnök, aki épp most veri szét.

Volner a személyét érintő gyanúsítás miatt rögtön szót kért, és azt mondta, hagyni kellene ezt az ügynöközést az egykori pártelnöknek, akiről egyébként nem is érti, milyen alapon tart a frakciónak eligazítást, hiszen állítólag visszavonult a közélettől és a pártpolitikától is. Volner kitért arra is, hogy ha Toroczkai László valóban a Fidesz ügynöke lenne, akkor Vona miért beszélte rá évekkel ezelőtt, hogy lépjen be a pártba és vállalja el az alelnöki pozíciót?

Volner hangsúlyozta, hogy a párt szétverése, a pártszakadás nem Toroczkai és nem az ő műve, hanem Vona Gábor idézte elő személyesen, miatta hagyták el már több ezren a pártot, mert ő csinált belőle egy színtelen, szagtalan pártot, aminek még a lelkét is elvette. Volner ezután emelt hangon közölte Vonával:

Már mi magunk sem tudjuk, hogy kik vagyunk!

Volner szavai, miszerint több ezren hagyták el a Jobbikot, komoly vitát gerjesztettek, többen is szót kértek a frakcióból, és felelősségre vonták a pártvezetést a számokat illetően. A párt két vezetője, Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton ugyanis korábban azt állították a frakció tagjainak, hogy csak pár százan mentek el. A frakciótagok végül felszólították a pártigazgatót, Szabó Gábort, hogy ismertesse a pontos számokat. Szabó azt válaszolta, nem tud pontos számot mondani, de az tény, hogy ezernél is többen hagyták ott a Jobbikot, belépni pedig szinte senki nem lépett be.