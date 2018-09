Hadházy Ákos most egy kisgyerekes családot terrorizált

Újabb hatalmas botrányba keveredett Hadházy Ákos, akit még az LMP-ben sem tűrtek meg kínos ügyei miatt. A független országgyűlési képviselőről most az derült ki, hogy mindent elkövetett, hogy egy kisgyermekes család ne tudja kibérelni azt a lakást, amivel közös udvara van a házának. Úgy tűnt, hogy Szekszárdon eljárást is indítanak Hadházy ellen, de a bukott politikusnak végül inába szállt a bátorsága, és inkább beengedte a lakásba a kisgyerekes családot. Hadházy korábban könyörtelenül, szívtelenül, emberhez méltatlanul bánt egy azóta elhunyt nyugdíjassal, mert meg akarta szerezni a lakását. Nem meglepő módon a Hadházy család a földmutyikban is érintett, az ügyészség ismeretlen tettes ellen már nyomoz is.

Megrendülten mondta el a TV2 Tények című hírműsorának egy kisgyermekes családapa, hogyan szorította sarokba Hadházy Ákos, az LMP bukott politikusa. Nem is értem, hogy teheti egy politikus, hogy így ellehetetlenít más embereket – mondta Hadházy Ákos újabb áldozata a Tényeknek.

Így bánt a kisgyerekes családdal Hadházy

A férfi néhány hete érkezett Szekszárdra párjával és hároméves kislányával. Új életet szerettek volna kezdeni, a családapa már munkát is talált. Azt a lakást bérelték ki, amely a Hadházy család házával közös udvarra nyílik. Hadházy Ákos azonban már évek óta szemet vetett a lakásra, miután az előző lakót teljesen kisemmizte. Most pedig mindenáron megakadályozta, hogy beköltözzön az új szomszédság. Például zárat cserélt a közös bejárati kapun, és kutyát is szerzett az udvarba, hogy senki ne mehessen be, és ne tudják felújítani a házat.

Többször kértem, hogy engedjen be, azt mondta, hogy ilyesmiféle ember nem fog ide költözni – mondta a férfi a TV2-nek. Volt úgy, hogy a vasútállomáson kellett aludnom, mert azt hittem, hogy be tudok jönni, és itt tudok éjszakázni - tette hozzá. A férfi ezután az önkormányzathoz fordult segítségért, ahol eljárást indítottak az ügyben. A helyi jegyző hivatalos bejárást és helyszíni szemlét rendelt el csütörtök reggelre, hogy megvizsgálják az ügyet. Hadházy Ákos azonban bizonyára megijedt attól, hogy eljárást indítanak ellene, ezért az utolsó pillanatban mégis odaadta az új kulcsokat - mondta el az apa. A családapa azt is elmondta, hogy képtelen felfogni, hogyan viselkedhet így egy politikus, holott az embereket kellene képviselnie.

Így tett tönkre egy nyugdíjast Hadházy

A Tények megkérdezte Hadházy Ákost, hogy miért próbálta megakadályozni heteken át, hogy a szomszéd házba költözzön egy család. Az ellenzéki oldalon is árulónak tartott politikus azonban tagadta a történteket. Hadházy Ákos, bár nem kérdezték, azt is tagadta, hogy bárkit megölt volna. Az utóbbi ügynek a lényege, hogy Hadházy először eltartási szerződéssel próbálkozott egy azóta meghalt nyugdíjasnál, ám az idős férfi elutasította az ajánlatot. A politikus ezután erőszakos módszerekkel próbálta elérni a célját, embertelen módszerekkel próbálta az idős embert tönkretenni.

Hadházy például önkényesen felújíttatta a háromlakásos társasház tetőszerkezetét mintegy két és fél millió forintért, majd lakógyűlési határozatra hivatkozva arra kötelezte Acsádi Róbertet, hogy félmillió forinttal járuljon hozzá a javítási költségekhez. A meghalt nyugdíjas lánya a TV2-nek azt mondta, hogy a politikus szándékosan hozta lehetetlen helyzetbe apját. Saját akaratából Hadházy Ákos megcsináltatta a tetőt úgy, hogy nem is szólt apukámnak, és akkor lebontotta, és a hátsó részénél utána felújította - mondta a nő.

Miután a nyugdíjas férfi nem tudott fizetni, Hadházy beperelte. Acsádi havi 70 ezer forintos nyugdíjából ezért 27 ezer forintot vontak le minden hónapban. Előfordult, hogy emiatt tűzifára se tellett, ezért egész nap fagyoskodnia kellett. A gyógyszereit sem tudta mindig kiváltani.

A repülés a szenvedélye Hadházynak

Miközben Hadházy az idős férfit arra kötelezte, hogy fizessen, a Bors beszámolója alapján

a politikus az elmúlt években több mint húszmillió forintot költött szenvedélyére, a repülőzésre. De havi 20 ezret azért elszedett a nyugdíjastól. Hadházy állítása szerint ő pusztán állatorvosi fizetéséből tudja finanszírozni milliós összegű hobbiját, a repülést. Ezzel az összeggel számolva, Hadházy saját bevallása szerint körülbelül 10 millió forintot költött szenvedélyére.

Hadházy repülési naplóiból azonban kiderül, hogy a zöldpárt társelnöke 2016 végéig 350 órát töltött a levegőben, ez pedig körülbelül 17,5 millió forintba kerülhetett a Bors információi szerint. Hadházy tehát ebben az esetben is hazudott. A lap hozzáteszi, hogy a politikus 2010 előtt szerezte meg a magánpilóta-engedélyt 1,5-2 millió forintért. 2015-ben pedig megkapta a kereskedelmi célú repülési engedélyt is, amelyet kétmillió forintért lehet kiváltani.

A lap arról is ír, hogy Hadházy vagyonbevallása alapján annyi adóssága van, mint amennyit az elmúlt években repülésre költött. A vagyonbevallás szerint Hadházynak 2016-hoz képest nőtt az adóssága, megtakarítása pedig csökkent, személygépkocsiját mégis egy terepjáróra cserélte.

A Hadházy család és a földmutyi

Hadházyhoz nemcsak a fenti botrányos ügyek kötődnek, hanem az a nyomozás is, amit az ügyészség indított a „Földet a gazdáknak!" program esetleges visszaélései kapcsán, mivel felmerült annak a gyanúja, hogy bizonyos szerződések megkötésére a termőföldekre vonatkozó jogszabályok megkerülésével kerülhetett sor. Bár a nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen indult, azonban az érintheti a Hadházy család gyanús földszerzési ügyeit is, amelyekről már részletesen beszámoltunk. Azaz, hogy Hadházy édesapja és édesanyja is strómanként segíthette a Twickel György nevű zöldbárót a földszerzésre vonatkozó jogszabályok kijátszásában.