Hajnali találkozóra érkezhetett az a vállalkozó a Pólus Center mögött lévő Szilas-patakhoz, akinek tegnap találták meg a holttestét - írja a Bors. Egy kutyasétáltató hívta a rendőröket.

Ahogy az Origo elsőként megírta, bűnügyi technikusok és nyomozók lepték el a XV. kerületi Pólus Center mögötti területet tegnap reggel. Helyszíni szemlét tartottak. Egy rendőrkutyát is bevetettek, amely, úgy tudjuk, már a tetthelyen

szagot fogott azon az ösvényen,

amely azt a helyet köti össze az Ázsia Centerrel, ahol a 49 éves férfi holttestét megtalálták.

Azt is megírtuk már tegnap, hogy egy vállalkozóról lehet szó. A Bors mára kiderítette, hogy az ingatlanközvetítéssel foglalkozó V. László földi maradványait találta meg egy kutyasétáltató.

V. László egy Pest megyei településen lakott, az ingatlanközvetítő vállalkozó neve mellett egy zuglói iroda van megjelölve irodája telephelyeként az interneten. A Bors járt a megadott címen, iroda helyett azonban csak egy elhanyagolt épületre talált. Az utcabeliek azt mondták, csak egy asszonyt láttak odajárni, férfira egyáltalán nem emlékeznek - írják.

Már az autóban megsebesülhetett

Az Origo helyszíni tudósítója tegnap megtudta, hogy a Szilas-patak mellett parkoló Mercedesben is kerestek vérnyomokat a helyszínelők, amelyről azt gondolták, hogy a vállalkozóé. Információink szerint

találtak is benne.

Az orvosszakértő pedig még a helyszínen megvizsgálta a holttestet, és megállapította, hogy a férfi gyilkosság áldozata lett.

Az egyelőre kérdéses, mi okozta a halálát, mindenestre úgy tudjuk,

szúrásra utaló sebeket találtak a testén.

A rendőrök ezt nem erősítettek meg.

Információink szerint több késszúrás érte, majd gyilkosa közvetlen közelről fejbe lőtte a férfit. V. Lászlónak talán még maradt ereje arra, hogy kimeneküljön a kocsijából, ám gyilkosa utánaeredhetett, és nem kegyelmezett neki - olvasható a Borson.

Ha ez valóban így történt, akkor a vállalkozót gyakorlatilag kivégezték.

Miért a Szilas-patak?

A Bors a környéken élőket is megkérdezte, akik azt mondták a tetthely közelében "gyakran köttetnek furcsa üzletek". Arról is beszéltek, hogy a patak mentén nincsenek kamerák, és talán emiatt választotta a gyilkos ezt a környéket, ahol egyébként elég sok a hajléktalan. Elképzelhető, hogy már találtak is köztük olyat, aki látott valamit tegnap hajnalban.