Bár mindent megtett az Európai Parlament liberális többsége, hogy megbélyegezzék Magyarországot a hazugságoktól hemzsegő Soros-Sargentini jelentés elfogadásával, nagyon úgy tűnik, hogy az európai vezető politikusok kifutó kollekciója célt tévesztett a múlt heti gyalázatos akciójával. Erről tanúskodik a miniszterelnök Facebook-oldala, amelyet elárasztották a külföldi, nem magyar nemzetiségű kommentelők támogató és biztató bejegyzései.

Ha az ember végiggörgeti a miniszterelnök salzburgi bejelentkezése alatti kommenteket, akkor láthatja, hogy rengeteg európai – és akár nem európai – ember lát át a szitán és áll a miniszterelnök európai és migrációs politikája mellett.

Többek közt német, svéd, lengyel, olasz, cseh és ausztrál nemzetiségű kommentelő is pozitív üzeneteket fogalmazott meg a magyar miniszterelnök számára, sokan pedig sok erőt, kitartást kívántak Orbán Viktornak az európai küzdelmeihez. Az Origo összegyűjtött néhányat ezek közül.

Íme néhány bejegyzés:

Ön a legjobb példa a világ politikusai számára. Tudja, hogyan védheti meg az országát és az embereket. Tisztelet!/ You a best example for all politicians in the world. You know how to protect you country and your people. Respect (Lengyelország)

Európa az európaiaké, nem kérünk a multikulturalizmusból/Europe belongs to Europeans, we don´t need multiculturalism. (Németország)

Légy erős, veled vagyunk!/Stay strong..we are with you.!!! (Lengyelország)

Vivát Orbán! Ön Európa reménysége. Üdvözlet Németországból! Soha nem felejtjük Orbán Úr, nagyon sok barátja van!/VIVA ORBAN. You are the hope for whole Europe. Greetings from Germany. Never forget, Sir Orban, you have a lot of friends. (Németország)

Ön az a vezető, akire Európa várt! Üdvözlettel Lengyelországból!/You are the leader, Europe is waiting for! Best regards from Poland! (Lengyelország)

Orbán újra naggyá teszi a hazáját! Üdvözlet Németországból!/Orban make your country great again! Greetz from germany!(Németország)

Isten legyen Magyarországgal...Maradj erős!...Minden jót Ausztráliából!/God on ya Hungary... stay strong... all the best from australia (Ausztrália)

Isten óvjon...Üdvözlet Csehországból!/God bless...greetings from the Czech Republic (Csehország)

Ő egy olyan politikus, aki informálja az embereket. Ez teljesen más, mint itt Németországban...Nagyon szeretném ha hasonló politikusaink lennének, akik büszkék a hazájukra és harcolnak érte. De a mi politikusaink ellenünk, németek ellen harcolnak, és a média a fő fegyverük. A magyar emberek boldogok lehetnek, hogy ilyen politikusaik vannak (Németország)

Svéd vagyok, de most Magyarországon élek. Minden nap azt látom, hogy Budapest hogyan fejlődik, az épületeket felújítják, új épületeket terveznek, új parkok készülnek, a turizmus pedig virágzik. Nyugdíjasként ingyenes a közlekedés, valamennyi közlekedési eszközzel, ingyenes egészségügyi ellátás és olcsó fogászat.

Íme a miniszterelnök salzburgi Facebook-posztja