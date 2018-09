Márki-Zay gyalázatosan mentegeti az erőszakoló afgán migránst

Álhírnek nevezte Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester, hogy a Budapestről menekülő, Ausztriában elfogott Sarhadi Bilal Ahmad afgán migráns megerőszaklolt egy fiatal nőt Budapesten.

"Megkérdezném azt is egyébként, most a napokban volt, lehet, hogy teljesen álhír volt, lehetséges, hogy egy afgán fiatalember megerőszakolt valakit egy pesti szórakozóhelyen, ott, én nem tudom most eldönteni, egyáltalán nyitva volt-e ez a szórakozóhely, mert most már ilyen kérdések is felmerültek, hogy létezett-e" – így fogalmazott a hódmezővásárhelyi közgyűlés szeptember 14-i ülésén Márki-Zay Péter polgármester a migrációról szóló vitában.

Hogy nem véletlen elszólás vagy nyelvbotlás történt, azt két nappal később igazolta a városvezető, amikor is szeptember 16-i élő Facebook-előadásában éppen a Fidesz migrációs politikáját bírálta, illetve a Soros-Sargentini-jelentés elfogadásán örömködött, és azt mondta: egy afgán fiatalember erőszakosságáról, ami könnyen lehet, hogy meg sem történt, én nem tudom, mert ilyeneket is lehetett olvasni, de egy menekült erőszakoskodásáról lehetett hallani" - minderről a promenad.hu számolt be.

Ausztriában fogták el az erőszakoló migránst

Mint arról korábban beszámoltunk, az európai elfogatóparancs alapján szeptember 10-én este Ausztriában elfogták azt az afgán férfit, akit szexuális erőszak elkövetésével gyanúsít a magyar rendőrség. Egy 18 éves lányt erőszakolt meg egy budapesti gyorsétterem mosdójában. Az afgán migráns 2018. szeptember 9-én hajnalban Budapesten, egy belvárosi gyorsétterem vécéjében erőszakolt meg egy fiatal magyar nőt, illetve korábban két alkalommal is szexuális bűncselekményt követett el Budapest VII. kerületében. Az afgán migráns kétszer is a nemi szervét mutogatta nőknek korábban.

Márki-Zay gyalázatos szavait a balliberális áljogvédők eddig nem kérték ki maguknak. Várjuk, felszólítják-e lemondásra a gyalázatos bűncselekményt relativizáló polgármestert.