Brüsszel el akarja venni a határvédelmet, hogy migránsokat telepíthessen be

Brüsszel azért akarja elvenni a határvédelmet, hogy felgyorsítsa a migránsok betelepítését, és még több migránst hozzon be – mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője.

A szóvivő kifejtette: a salzburgi európai uniós csúcstalálkozón kiderült, hogy Brüsszel újabb bevándorláspárti javaslatot akar elfogadtatni az EU-s kormányfőkkel.

Az Európai Bizottság napokban közzétett tervében újra állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalat, határmenedzsmentet és a menekültkérelmek brüsszeli elbírálását sürgeti, vagyis továbbra is a bevándorláspárti politikát erőltetik, és saját akaratukat akarják ráerőltetni a tagállamokra – mondta Halász János.

Hozzátette: el akarják venni a nemzetállamok hatásköréből a határőrizet jogát és minden más, a migránsokkal kapcsolatos döntési jogot.A szóvivő értékelése szerint ez a javaslat sérti a nemzeti szuverenitást, és veszélyezteti Magyarország és Európa biztonságát.

Ezért nem fogjuk ezt engedni. Magyarország, ahogy eddig is, ezután is maga védi a határait, mert ez garantálja Magyarország biztonságát – jelentette ki a fideszes politikus, jelezve: a saját határőrizet nemcsak joga hazánknak, hanem schengeni kötelezettsége is.