Az ellenzéki propagandamédia újabb álhír terjeszt az egészségügyről

Az ellenzék megunhatatlanságig szajkózott fő csapásvonala – nyugodtan írhatjuk így, egybe – az oktatásegészségügy. Az ellenzékhez köthető fake news gyár legújabb agymenése, hogy 75 év felett nem járnak a legmodernebb és egyben legköltségesebb életmentő terápiák. Kásler Miklós cáfolta a futótűzként terjedő álhírt.

Felelőtlennek és embertelennek nevezte az Emberi Erőforrások minisztere az InfóRádióban azt az interneten terjedő hírt, miszerint 75 év felett nem járnak a legmodernebb és egyben legköltségesebb életmentő terápiák – írja a Magyar Idők. Kásler hozzátette: a hírnek semmi alapja nincs.

Soha senkinek eszébe sem jutott ilyen irányú lépést tenni, ez egy politikai szélhámosság. Semmilyen megkülönböztetés nem létezik, ugyanakkor viszont embereket heccelni és az életük biztonságát kérdésessé tenni teljesen alaptanul, ezt semmiféle ambíció nem indokolhatja – fűzte hozzá.

A kétségbeesett botrányhajhász álhírgyárak szerint Nagy Anikó egészségügyi államtitkár azt mondta volna, hogy:

Nem áll rendelkezésre elegendő forrás az állampolgárok által befizetett tb-ből, hogy mindenki életét megmentsék, ezért valahol meg kellett húzni a határt.

Az egészségügyi államtitkár azonban ilyen nyilatkozatot természetesen soha nem tett, nyilván ezért sem tudtak forrást megjelölni a kijelentéshez az álhírt terjesztő médiumok.

Hasonló hírek az országgyűlési kampány előtt is megjelentek, akkor a 168 Öra közölt egy cikket „Diszkrimináló egészségügy – 75 felett nem jár a gyógyulás” címmel, amiben csak az érintett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK) nem kérdezték meg. A NAEK főigazgatója, Kiss Zoltán cáfolta utólag a hírt és kiemelte:

Egyetlen kezelésnél, gyógyszernél vagy gyógyeszköznél sem alkalmaz életkoralapú finanszírozási korlátot az egészségbiztosító.

Rétvári Bence az EMMI parlamenti államtitkára ezt megerősítette hozzátéve: a NEAK a gyógyszerek alkalmazásában az esélyegyenlőség elve szerint jár el, így nem tehet és nem is tesz különbséget a betegek között. Már az ezzel ellentétes feltételezés is rosszindulatú, hiszen idén is több, 75 éven felüli beteg kezelésével kapcsolatos egyedi méltányossági kérelmet kedvezően bírált el a NEAK. Kormegjelölés csupán az ominózus rákgyógyszerek alkalmazási iratában szerepel, mégpedig a gyártó kérésére, és éppen azért, mert a készítményeket nem tesztelték nagy számban a 75 év feletti korosztályban – zárta gondolatát Rétvári egy írásos parlamenti kérdésre válaszolva.