A Jobbik csúcsértelmiségije színre lépett Gyurcsány Ferenc tüntetésén

Bíró Ica tehát minden mindegy alapon megjelent a Demokratikus Koalíció hordópüfölő nagygyűlésén. Újabb jobbikos világsiker!

„A szakmában tapasztalta meg, hogy mennyire befolyásolja a pénz, a presztízs és a hatalom az embereket. Úgy véli, nem csak a művészvilágban vannak szereposztó díványok. A sportban, a modellkedésben is megtalálható a jelenség, ahol a legtöbben azért nem állnak ki a nyilvánosság elé, mert féltik az állásukat, a karrierjüket” – ilyen gyöngybetűkkel vezette fel 2017 novemberében a Jobbik pártmédiája, hogy a Metal Lady néven ismertté vált fitneszszakértő, a legújabb kategorizálások szerint már csak szimpla életmódszakértő Bíró Ica is csatlakozott a párt egyre bővülő értelmiségi táborához. Ekkora kommunikációs varázslatot talán még (beleértve az SZDSZ húzásait is) soha nem látott az ország, ugyanis az áprilisi választásra a Jobbik bravúrcsapata azt kezdte el terjeszteni, hogy értelmiségek tömegei megállás nélkül ostromolják a pártszékház ajtaját, és önként támogatnák meg Vona Gábort és kampányát. Értelemszerűen ennek az volt az üzenete a választók felé, hogy a Jobbik készen áll a kormányzásra, hiszen stabil, jelentős számú, és a feladatra maximálisan készen álló hátországa van.

Csupán egyetlen apróbb, fél homokszemnyi hiba csúszott a precízen megtervezett forgatókönyvbe: Bíró Ica.

A legnagyobb rejtély, hogy a fitneszszakértő, modell, színésznő, végső esetben énekesnő hogyan kerülhetett bele egy ilyen ízig-vérig komoly listába. Előre megfontolt szándékkal döntöttek így a Jobbikban? Hosszas rostálás után esett rá a választás? Vagy netán sorsolásnak köszönhette szerencséjét? Ezekre a kérdésekre valószínűleg sosem tudjuk meg a választ, de egy biztos: Magyarországon

a DK-s Vágó Istvánt leszámítva, soha semelyik pártnak nem volt olyan értelmiségije, aki ufót látott volna, és

Heller Ágnest leszámítva, soha semelyik pártnak nem volt olyan értelmiségije, aki 60 évesen bikiniben mutatkozott volna nyilvánosan.

Metal Lady mindezeket a tulajdonságokat egy személyben fel tudta vonultatni, ami automatikus, azonnali, minden akadály nélküli belépőt jelentett a Jobbik holdudvarába, hozzáteszem, mindegyik pártnak jól jön egy ilyen támogotó. De, ahogy tudjuk, az ilyen magas kvalitású értelmiségiek csalókák: egyszer ide, másszor oda kedveskednek, örökösen arról gondolkoznak, hogy mi is a helyes út, éppen ezért nem annyira megbízhatók. Pedig az átlagember azt várná el az ilyen nagy becsben tartott közéleti szereplőktől, hogy ha már lehorgonyoztak valahol, akkor maradjanak is ott. Ehhez képest a következő történt múlt vasárnap a Gyurcsány Ferenc által meghirdetett DK-s, MSZP-s és párbeszédes hordópüfölő nagygyűlésen:

Metal Lady színre lépett egy magyar zászlóval a kezében a DK-s megmozduláson, mint kormányellenes tüntető. Ezek az értelmiségiek mindig csak a bajt hozzák a pártvezetők fejére: ugyanis a demokráciát nagyítóval kereső Sneider Tamás jobbikos elnök és a DK-s Hajdu Lászlóval tárgyalgató Gyöngyösi Márton jobbikos elnökhelyettes, ha belefér a programjukba, mindennap elmondják, hogy nekik ugyan semmi közük Gyurcsány Ferencékhez. Sőt, a Jobbik kijelentette, nem csatlakozik a megmozdulássorozathoz. Dehát a pártszigor az nem is az olyan finom értelmiségieknek való, mint Bíró Ica.