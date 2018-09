Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Ma reggel egy férfi sétált be a rendőrségre és közölte, hogy vallomást akar tenni Gy. Krisztina meggyilkolása ügyében – írja a Ripost. Egyelőre R. Szilvesztert vádolják a Soroksáron futó nő meggyilkolásával, amit arra alapoznak, hogy a most is börtönben lévő férfi DNS-ét megtalálták a gyilkosság helyszínén