Sargentini teljesen a saját hatása alá került

Magabiztos, magabiztosabb, legmagabiztosabb - Soros György egyik legmegbízhatóbb szövetségese rendesen tendál utóbbi felé, legújabb bejegyzésében saját rendezvényét promózza ilyen kedves formában, magáról konzekvensen egyes szám harmadik személyben írva. Nem csalás, nem ámítás: Judith Sargentini tényleg Miss Sargentininek hívja magát.

Léteznek olyan emberek, akik azt az elvet vallják magukénak, hogyha valami sikert érnek el az életben, vagy valami jó történik velük, akkor azt rendesen, alaposan, látványosan meg kell ünnepelni. Ide tartoznak azok az ismerőseim is, akik nem érik be egy szimpla szülinappal, hanem helyette egy egész hetes ünnepségsorozatba kezdenek, amit szülihétnek neveznek. Ez amúgy jópofa dolog is lehet, de ha egy politikus vetemedik hasonlóra, az sokkal inkább visszatetsző, mintsem aranyos. Hiszen nekik a hazájukat, a polgáraikat kell szolgálniuk, ez a feladatuk, ezért fizetést is kapnak, így ha munkájuk során valami jót tesznek, az alap, és nem ünneplésre indokot adó dolog.

A politikusok többsége betartja ezt az íratlan szabályt, nem úgy Judith Sargentini holland EP-képviselő, akinek mióta az Európai Parlament plenáris ülésén, erőteljes csalással elfogadták a Magyarország megregulázását célzó jelentését, másfél hetes (ön)ünnepléssorozatba kezdett közösségi oldalán, nyilatkozataiban, és igazából ott, ahol csak lehetősége volt rá. „Wow" – írta először kifogástalan européerséggel és végtelen szerénységgel Twitterén a jelentéstevő politikus a hírre, miszerint egy kormányellenes bácsi egy „Köszönjük Sargentini" táblát emelt magasba a jelentésének elfogadása miatt meghirdetett múlt vasárnapi szimpátiatüntetésen (nyilván saját maga készítette otthon, hosszan bíbelődve vele).

„Tudom, hogy a jelentésem új löketet fog adni a magyar polgároknak ahhoz, hogy felálljanak" – üzente egy nappal később a holland EP-képviselő ezúttal is maximálisan alázatosan, és ezúttal is a táblás bácsi segítségével, akit ezzel alaposan megforgattak européer berkekben. Azt gondolta volna, ennyivel beéri Sargentini, és lezárja a múlt szerda óta tartó felhőtlen bulisorozatot? Hiba volt, a képviselőasszony minden eddiginél erősebbet húzott:

a „wow"-korszakot lezárandó elkezdett egyes szám harmadik személyben írogatni közösségi oldalán.

Hogy fokozza akciójának szellemiségét, egy saját maga által szervezett eseményt promózott ilyen végtelenül kedves formában.

Szombaton Judith Sargentini az Európai Uniónak a magyarországi demokrácia és a jogállamiság védelmére irányuló soron következő lépéseiről fog szólni, most, hogy az Európai Parlament támogatta a 7. cikk szerinti eljárásra vonatkozó jelentését.

Majd magát Ms. Sargentininek nevezve leszögezte, hogy hétvégén el fogja magyarázni az egybegyűlteknek, hogy az általa összeeszkábált jelentésről szóló „történelmi szavazás" milyen hatást fog gyakorolni magára az unióra, és a tagállamokra. A szerénységi sikerszériának nem lett vége, a holland politikus egyes szám harmadik személyben hozzátette, hogy

ha az idő lehetővé teszi, Sargentini kisasszony az előadás (elmagyarázás) végén megválaszolja a közönség kérdéseit.

De csak, ha az idő engedi.

Sargentini skizofréniájának már eddig is voltak jelei. Ahogy azt megírtuk, a Soros-Sargentini-jelentés szavazásának napján tartott sajtótájékoztatón a Pesti Srácok kérdésére válaszolva egyszerűen Miss Sargentininek nevezte magát.

Nagyon úgy néz ki, komolyan megfogta az embereket Sargentini rendezvénye, amelyen meg fogja magyarázni, mit is kell gondolni a magyar demokrácia állapotáról: eddig 40-en jelezték részvételüket.