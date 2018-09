Ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország

Azok vádolják most az Orbán-kormányt, akik Izraellel szemben hoznak döntéseket, támogatnak a zsidó állammal szemben fellépő szervezeteket –fogalmazott a gyöngyösi zsidó hitközösséget is vezető Weisz Péter a Magyar Hírlapnak, hozzátéve a miniszterelnöknek igaza van abban, hogy az Izrael-ellenesség az antiszemitizmus újkori formája.

A hírportál a Sargentini-jelentésben, illetve annak strasbourgi vitájában felmerülő antiszemitavád kapcsán keresett meg Weisz Pétert, aki elmondta: Európa nagyvárosaival ellentétben, Magyarországon bármelyik településen végig lehet sétálni kipában és nem kell a zsinagógákat sem őrizni.

A hitközösség vezetője azt mondta, hogy a Magyar–Izraeli Baráti Társaság főtitkáraként is visszautasítja ezt az értelmetlen és koholt vádat. A magyar kormány nem antiszemita, ahogy az ország sem az. Ma az Izrael-ellenesség az antiszemitizmus újkori formája, ezt már a néhai Martin Luther King is elmondta, de Orbán Viktor is utalt rá a minap. Tehát azok vádolják most a kormányt, akik Izraellel szemben hoznak döntéseket, támogatnak a zsidó állammal szemben fellépő szervezeteket. Szerinte hazánkban is jelen van az előítéletesség, de annak mértéke elenyésző. Viszont mindenki szabadon és békében élhet, gyakorolhatja vallását, pezseg a zsidó kulturális és közösségi élet.

"Szerves részét alkotjuk a nemzetnek, és örülünk, hogy a kormány anyagilag is támogatja az identitást építő tevékenységet. Budapesten ülésezhetett a Zsidó Világkongresszus, bőséges anyagi forrásból emlékezhettünk a holokauszt hetvenedik évfordulójára meghirdetett emlékévben, zsinagógák és temetők újulnak meg, imaházak épülnek határon innen és túl. Ezt nem lehet zárójelbe tenni –hangsúlyozta Weisz, hozzátéve, hogy Gyöngyösön is újjáéledt a vallási élet, továbbá állami támogatással hamarosan megvalósulhat az Együttélés háza, ami a zsidó és keresztény együttélést mutatja be.

A jelentés kapcsán a hitvezető elmondta, Sargentini foglalkozhatna inkább a határon túli magyarság gondjaival.



Nem migráns-, hanem migrációellenes vagyok. A tömeges bevándorlással elkeseredett, s ezért manipulálható emberek érkeznek, ami senkinek sem jelent megoldást, sokkal inkább biztonsági kockázatot. Ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, ez óriási dolog, és ezt meg kell köszönni –tette hozzá.

Weisz fájó hiányosságnak nevezte, hogy még mindig nincsenek az alapokmányba foglalva a zsidó-keresztény gyökerek, de ehhez az EU-nak erkölcsileg is meg kellene erősödnie. Továbbá hozzátette csak az önálló nemzetállamok szövetségének koncepciója lehet hosszú távon életképes.