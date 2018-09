A fekete öves gyűlölködők újabb óriási színjátéka, ami az Indexnél zajlik, ahol megint hazudnak, most éppen az állítólagos függetlenségükről. Erről beszéltek, pontosabban nemcsak beszéltek, hanem – érthetően – viccelődtek is az Echo TV Troll című műsorában.

Mint arról az Origo is beszámolt, Spéder Zoltán eladta az Index.hu-ban meglévő közvetett tulajdonrészét. Ezek után az Index szerkesztősége újra azt hazudta magáról, hogy független, és ők képviselik a „minőségi újságírás utolsó szigetét”. (Az előző főszerkesztő magát a sajtószabadság őrkutyájának hívta, de nem volt lehetősége Simicska Lajos már letagadhatatlan megjelenése után sokáig vakkantgatnia, mert egy Jobbikhoz lojálisabb, komikusan egyszerűen irányítható főszerkesztő kellett. Mindehhez a függetlenség legfőbb őre, Bodolai László ügyvéd és tulajdonosszerűség asszisztált, az az ügyvéd, aki függetlenségét a 444 főszerkesztőjének villájában őrzi. Ott lakik ugyanis.)

A hét eleji adásvétel után az Index függetlenobjektívhaladó „újságírói” még egy függetlenségmutató barométert is csináltak. Ezt a hazug tettetést gúnyolta ki szellemesen az Echo TV műsora.

„Ez egy újabb bizonyíték a fake newsra. Könyörgöm, az hol függetlenség, hogy a Földesmesék alatt megjelenhet Soros György neve, mint támogató?” – tette fel a kérdést Szarvas Szilveszter, a Pesti Srácok főszerkesztő-helyettese, aki azt a nevetséges esetet is megemlítette, amikor az Index egyik újságírója „véletlenül” egy kis japán lap 70-es évekbeli cikkét használta fel „oknyomozó” cikkéhez, mintha ő találta volna egy japán könyvtárban.

Boros Bánk Levente, a Médianéző ügyvezetője azt a kérdést tette fel, hogy ha az indexesek mindig oknyomozónak hazudják magukat, akkor most miért nem nyomozzák már ki, hogy mi lesz velük? Talán nem érdekli őket, ki a tulajdonosuk, vagy hogy mi lesz a sorsuk? Nyilvánvalóan pontosan tudják most is, csak továbbra is hazudnak.

Pindroch Tamás, a Figyelő főmunkatársa pedig arra emlékeztetett, hogyan hazudta függetlennek magát az Index Simicska Lajos alatt (először akkor, amikor Simicska már rég opciós joggal irányította a portált, majd még akkor is, amikor nyíltan meg is vette és saját ügyvédjét ültette az élére). Emlékezhetünk rá, miként is tolták Simicska szekerét, Simicska utasítására pedig a Jobbikét. Az Index elvtelenül kiszolgált eddig mindenkit, a balliberális köröket, majd a Jobbikot is.

A teljes műsor: