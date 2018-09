Szélsőséges tombolásba kezdett Márky-Zay Péter

„Ha azt hiszi, ágyban, párnák között fog majd meghalni, (...) akkor azt remélem, hogy téved” – üzente a hódmezővásárhelyi városvezető Lázár János fideszes országgyűlési képviselőnek tegnapi Facebook-bejelentkezésében. Felettébb különösek Márki-Zaynak ezek a mondatai, hiszen politikusként előszeretettel és rendszeresen hivatkozik kereszténységére. Újabb botrány Hódmezővásárhelyről, megmutatva, hogyan politizálna a balliberális ellenzék hőse, aki most már nem is nagyon tagadja, hogy becsapta a választókat: függetlennek hazudta magát, pedig eleve a Jobbik jelöltje volt.

Az egy dolog, hogy egy új ellenzéki párt alapítását belebegtető Márki-Zay Péter és a Jobbik átverte a komplett országot a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson, hiszen a kampányban elhallgatták, hogy a Jobbik kérte fel Márky-Zayt, a napokban a politikus valóságos közéleti ámokfutásba kezdett. Ez feltehetően visszavezethető arra, hogy a magyar politikai élet egyik legerőszakosabb alakulatával, a Jobbikkal meglehetősen közeli a viszonya. Ezt támasztja alá a Sneider Tamás jobbikos elnök Facebook-oldalán ma közzétett fotó:

Úgy tűnik, az ellenzék két pólusban gondolkodik: az egyik oldalon az idegesen rángatózó skizofrén Erzsi macska, a másikon az agresszív Márki-Zay.

Márki-Zay elszabadult, és megmutatta igazi arcát

A BlogStar nevű oldal szúrta ki, hogy a politikus a tegnap esti – ahogy ők nevezik – Szabad Nép-másfél órájában Lázár János hódmezővásárhelyi fideszes országgyűlési képviselőről, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszterről a következőket mondta: „Ha ő azt hiszi, hogy ő kastélytulajdonosként boldogan, ágyban párnák között fog majd meghalni egyszer, nagyon soká, és addig nem fog kiderülni az a sok törvénytelenség, akkor azt remélem, hogy téved.”

Ezek a mondatok már valóban nem értelmezhetők másként, mint hogy a magát az új ellenzék vezetőjének kikiáltó polgármester a térség országgyűlési képviselőjének (akinek nem mellesleg rengeteg forrást, fejlesztést köszönhet a választókerület, és maga Hódmezővásárhely is) erőszakos halálát vizionálja. A BlogStar ennek kapcsán utalt rá, hogy Márki-Zay rendszeresen kereszténységére hivatkozik, ha meg kell vívnia egy-egy politikai csatát. Nem maradt további erőszakos gondolatok nélkül a másfél órás monológ, a magát nyugodt hangként pozícionáló hódmezővásárhelyi politikus a Fidesz erőszakos felszámolásáról is szó ejtett.

„Nagyon sok ártatlan magyar ember meghurcolása az sajnos nem biztos, hogy a békés megoldás felé tereli a Fidesz fölszámolásának a kérdését.

– tette egyértelművé, hogyan javítana az ellenzék esélyein.

Mindez annak fényében is érdekes, mert a politikus a napokban is tett hasonlóan durva nyilatkozatot. Márki-Zay ugyanis gyomorforgatóan mentegette Sarhadi Bilal Ahmadot, az afgán erőszakoló migránst, aki egy budapesti gyorsétteremben erőszakolt meg egy fiatal nőt szeptember 9-én, aztán kiderült, hogy már korábban is követett el durva szexuális bűncselekményeket.

Megkérdezném azt is egyébként, most a napokban volt, lehet, hogy teljesen álhír volt, lehetséges, hogy egy afgán fiatalember megerőszakolt valakit egy pesti szórakozóhelyen, ott, én nem tudom most eldönteni, egyáltalán nyitva volt-e ez a szórakozóhely, mert most már ilyen kérdések is felmerültek, hogy létezett-e.

– így fogalmazott a hódmezővásárhelyi közgyűlés szeptember 14-i ülésén Márki-Zay Péter polgármester a migrációról szóló vitában. Két nappal később megerősítette álláspontját az afgán erőszakoló ügyében, és a Soros-Sargentini jelentést követően azt mondta élő Facebook-előadásában, hogy az afgán fiatalember erőszakossága könnyen lehet, hogy meg sem történt.