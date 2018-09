Soros György külföldön próbálkozik, hogy ne kelljen adót fizetnie

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az Open Society Foundation, azaz a Soros-alapítvány a bevándorlási különadó miatt. Az amerikai milliárdosnak pénze az van, fizetési szándéka az nincs.

„Minden fillért be kell osztani", „fillérre pontosan kiszámoltam" – a magyar nyelv gazdagságának, és találékonyságának köszönhetően ezer meg egy verziója van az átlagember azon dilemmájának kifejezésére, miszerint nincs elég pénze, hónap végére kiürült a pénztárcája. Ennek ellenére legtöbbjük egy-egy halk mormogás közepette becsületesen befizeti a jogszabályok által előírt, különféle adókat. A világ legnagyobb szerencséjére azonban itt van a Soros György nevű, durván gazdag, és előszeretettel politizáló vállalkozó, akinek annyi pénze van, hogy a fél világot megvehetné (ahogy meg is teszi), mégis, pénzt kiadni a keze közül, azt nem igazán szeret. Pedig kőkemény fizetési helyzet állt elő július közepén Magyarországon. Ugyanis az Országgyűlés módosította a bevándorlási különadót, aminek a rendelkezései augusztus 25-től léptek hatályba. A 25 százalékos mértékű adót a bevándorlást segítő tevékenység támogatása után kell fizetni, és az első, augusztusról szóló bevallást szeptember 15-ig kellett benyújtani. A törvény szövege szerint a bevándorlók mozgósítása, koordinálása mellett a következők bizonyulnak bevándorlást segítő tevékenységnek:

média kampányok, média szemináriumok folytatása, és az azokban való részvétel;

oktatásszervezés;

hálózatépítés és működtetés, vagy

a bevándorlást pozitív színben feltüntető propagandatevékenység.

Ha valaki egyszer már fogott a kezében napilapot, és bele is olvasott, pillanatok alatt rájön, hogy Soros György legtöbb hazai szervezetének napi tevékenysége oda-vissza igazolja ezeket a pontokat. Hálózatépítés? Bevándorlást pozitív színben feltüntető propagandatevékenység? Ezek a szavak szépirodalmi stílusban írják le az amerikai milliárdos politikai életművét. Ennek ellenére Soros György szervezetei nem akarnak fizetni, mondván nem végeznek olyan tevékenységet, amely a bevándorlási különadó hatálya alá tartozik. A legjobb az egészben, hogy ezt halál komolyan gondolják. Sőt: az egy dolog, hogy nem fizetnek, ennél is tovább mennek a nem fizetési akciójukban: a Helsinki Bizottság a napokban jelentette be, hogy a bevándorlási különadó miatt Strasbourghoz fordul. Mint ma kiderült, az Open Society Foundation egy az egyben lemásolta magyarországi szervezetének lépését. „A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az Open Society Foundation, azaz a Soros-alapítvány a Stop Soros törvény miatt, amely szerintük független civil csoportokat adóztat és büntet jogtalanul" – a legújabb fejleményekről a balliberális ügyekben mindig naprakész 24.hu számolt be.

Magyarán a világ egyik leggazdagabb embere Strasbourgban próbálja elérni, hogy magyar szervezeteinek ne kelljen adót fizetnie.

Ebből is látszik, hogy Soros György nem átlagember, hiszen pénze az sok van, csak éppen nem fizet, még ha a jogszabályok ezt elő is írják. Ehelyett inkább külföldi szövetségeseinél mozgat meg minden követ a cél érdekében. Látják, ebben is hasonlítnak egymásra az ellenzéki pártokkal, nem véletlenül szövetségesek. És nem véletlen, hogy egyre inkább a hátuk közepére kívánják őket az emberek.