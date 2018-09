Megerőszakolt egy gyereket egy ózdi pedofil

Szerdán folytatódik annak az ózdi párnak a tárgyalása, akik rendszeresen a gyerekeik előtt szexeltek, az egyikük pedig a kisebbik gyerekét is megerőszakolta.

I. Sz. elsőrendű vádlott 2013 óta élt élettársi kapcsoltban J. I. másodrendű vádlottal, közösen nevelték az asszony előző kapcsolatából született 8 és 2 éves gyereket. A pár egyik tagjának sem volt munkahelye, többnyire rokonoknál, barátoknál és albérletekben laktak, többnyire Ózdon. Rossz körülmények között éltek, alapvető bútoraik sem voltak. Gyakran fürdeni és főzni sem tudtak. A nagyobbik gyerek 2013-ban kezdte el az általános iskolát, de nem járt rendszeresen, hiányos volt a felszerelése, és az öltözete sem volt évszaknak megfelelő. A gyerek az első osztályt sem fejezte be. A pár a mindennapi ételt sem tudta biztosítani a gyerekeknek.

A nő és a férfi rendszeresen szexeltek a gyerekek előtt, és őket is szexre kényszerítették. J. I. a fiatalabb gyerekkel is szexelt, erről I. Sz. is tudott, de nem tett semmit, orvoshoz sem vitte el a gyerekét.

A gyerekeket 2014 októberében mentették ki a családból, nevelőszülőkhöz kerültek.

Első fokon a Miskolci Törvényszék az elsőrendű vádlottat 9 év fegyházra ítélte, és 10 évre eltiltotta a közügyektől, valamint megszüntette a szülői felügyeleti jogát. A másodrendű vádlottat 10 év fegyházra ítélte, valamint 10 évre eltiltotta közügyek intézésétől. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlottak enyhítésért fellebbeztek. A tárgyalás szerdán folytatódik a Miskolci Törvényszéken.