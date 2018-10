Döntött a bíróság a hurghadai busztragédia ügyében

Tizenegy magyar turista halt meg abban a hurghadai balesetben, amikor egy turistabusz túl gyorsan akart bevenni egy éles kanyart, és az oldalára borult 7 évvel ezelőtt. A károsultak azt akarják, hogy a bíróság kötelezze az utazási irodát véghatáridő nélküli, havi kártérítés kifizetésére. Az ügyben ma döntött a bíróság.

D. Diána is azon a buszon ült, ami 2011-ben felborult Hurghadában. Az akkor kiskorú lánynak meghalt az unokatestvére, az egyik kezét amputálni kellett, a másik keze is úgy megsérült, hogy gyakorlatilag használhatatlan lett. Az apja, D. Péter is buszon volt, ő nem sérült meg komolyan.

A lány mosolyogva érkezett meg a Fővárosi Törvényszékre, ahova az apja kísérte el, ahogyan eddig mindig. A Best Reisen utazási irodát senki sem képviselte a tárgyaláson.

A bíróság elsőfokú ítélete alapján D. Diánának havonta 299 ezer forintot, valamint 2014-ig visszamenőleg több mint 10 millió forintot kell 15 nap alatt kifizetnie a Best Reisen utazási irodának.

Mivel a Best Reisent senki sem képviselte a tárgyaláson, nagyjából egy hónap múlva tudnak majd fellebbezni a döntés ellen.

D. Péter, a súlyosan megsérült lány apja az ítélet után az Origónak elmondta, hogy elégedett az ítélettel.

Elégedettek vagyunk, de megelégedve nem lehetünk, hiszen a pénz sem csinálhatja vissza a balesetet. Így legalább a lányom jövője biztosítva van – mondta az apa, majd hozzátette, hogy a lánya már túltette magát a baleset szörnyűségein.

Szerencsére már túl van rajta, jelenleg pszichológiát tanul, szerintem neki ez olyan, mint az öngyógyítás.

Ahogyan azt korábban megírtuk, 2011. november 6-án három turistabusz indult el a hurghadai üdülőparadicsomból a repülőtérre. Az elsőn 39 magyar turista ült. Ez volt az, ami 90 km/órás sebességgel akart bevenni egy éles kanyart. A busz a padkának ütközött, és a bal oldalára borult, majd hosszú métereken keresztül csúszott a földön, mielőtt megállt volna.

A balesetben tizenegy magyar turista meghalt, köztük több gyerek is. Huszonkilencen megsérültek, többen életveszélyesen. Volt, aki a mellette ülő édesanyját és a feleségét is elvesztette.

Laczkovics Gergelynek örökre megváltozott az élete a baleset után. A bal karját és a jobb fülét amputálni kellett, és több arcműtéten is átesett.

Nem mondhatom, hogy túl sok mindenre emlékszem, inkább csak arra, ami utána történt, hogy próbáltam kimászni, és életben maradni. Vannak olyan emlékeim, mintha mennénk le az útról, de ebben nem vagyok biztos – mondta a férfi a két évvel ezelőtti tárgyaláson az Origónak.

A férfi két évvel a tragédia után anyagi kártérítést kapott a nyaralásukat szervező vállalkozás különböző, egyiptomi partnercégeinek biztosítóitól, de a Best Reisen utazási iroda nem fizetett semmit. A cég csődöt jelentett. Az egyiptomi bíróságon tartott első tárgyalás megállapította a buszsofőr felelősségét. A Best Reisennel kapcsolatban viszont akkor nem döntött a bíróság.

2016 júniusában a Kúria megállapította, hogy a károsultak jogosultak kártérítésre. Ez alapján, ha a bíróság úgy dönt, az áldozatok akár több millió forintos kártérítést is kaphatnak havonta a Best Reisentől.