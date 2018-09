Hasba szúrta testvérét egy asszony féltékenységből

Lefeküdt aludni az élettársa mellé, miután leszúrta a testvérét az az asszony, akit a szolnoki bíróság 4 évre ítélt elsőfokon, nem jogerősen. Ezt most másodfokon a Szegedi Ítélőtábla 5 évre súlyosbította. Az elítélt korábban is késsel támadt rá az áldozatára, börtönbe is került.