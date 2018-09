A csornai napelemgyár cáfolja a baloldali hazugságokat

Az Ecosolifer Kft. közleményt adott ki, amelyben tételesen cáfolják a baloldali médiában megjelent hazugságokat. A közleményből kiderül, hogy a projekt megvalósíthatósága érdekében előrehaladott munkálatok folynak. A vállalat közleményét változtatás nélkül közöljük.

A közelmúltban több médiában összehangoltan, az EcoSolifer Kft folyamatban lévő beruházásával – az ún. „csornai napelemgyárral” – kapcsolatosan számos valótlan megállapításra alapozott, megtévesztő és összefüggéseiben hamis képet keltő írás jelent meg. Jelenleg cégünk és külföldi partnereink vizsgálják a büntető és polgári jogi eljárás lehetőségét, a cikkeket megjelentető médiával szemben.

Cégünk a nyilvánosság hiteles tájékoztatása érdekében az alábbi tájékoztatást adja:

A Főügyészség 2018. szeptember 25-i parlamenti válaszában egyértelműen fogalmazott, hogy

„a nyomozó hatóság a nyomozás során a beruházás finanszírozására juttatott pályázati támogatás, Exim Bank hitel és egyedi kormánydöntés alapján juttatott támogatás kifizetését és felhasználását vizsgálta. A nyomozó hatóság a nyomozást a BE. 190.§(1) bekezdés a) pontjában foglalt okból – bűncselekmény hiányában 2018. február 2. napján megszűntette.”

A megjelent híresztelésekkel ellentétben, a csornai helyszínen, a projekt megvalósítsa érdekében, előrehaladott munkálatok folynak.

A svájci Meyer Burger AG által már korábban leszállított és átmenetileg egy közeli raktárban tárolt teljes gyártósor a csornai üzembe szállítása megtörtént, a gépek, berendezések kicsomagolása és telepítése elkezdődött. Az installációs időszak ez év végére lezárul, azt követően elkezdődik a próbaüzem illetve a termelés felfuttatása a tömeggyártási szintre, mely 2019. második negyedévében valósul meg.

Az EcoSolifer csoport sikeresen lezárta az átstrukturálási folyamatokat, az EXIM hitel refinanszírozása a Magyar Fejlesztés Bank által megtörtént, melyek eredményeként a tervezett 80 MWp helyett 100MWp hetero-átmenetes fotovoltaikus napelemcella-gyártást a csornai gyárában hamarosan megkezdi.

A gyár működéséhez szükséges munkatársak kiválasztása, elbírálása már folyamatban van. A szükséges létszám feltöltése a beruházás, illetve a gyártás beindításához igazított, összességében kb. 80 új munkatárs felvételére kerül sor a már meglévők mellé.

Az üzemben előállított termékek világpiaci összehasonlításban is a legmagasabb minőségi és tartóssági követelményeknek felelnek meg, a napelemcellák felhasználásával olyan napelemek készíthetők, melyek a hátoldalra eső reflektív fényeket is hasznosítják, ezzel biztosítva a napelempiacon elérhető legmagasabb hatékonyságot, mely a cégcsoport intenzív kutatásfejlesztési tevékenységének eredménye, amit az elmúlt két évben sikerült még tovább fejleszteni. A gyártott 6" hetero-átmenetes kétoldalas napelemcellák előoldali átlagos hatásfoka a kezdeti 23,5 százalék értékről a közeljövőben 25,5 százalékra, mely modul szinten 22 százalékra fölé emelkedik, továbbá a gyártási költségek további csökkentése mellett a fenntarthatóság is előnyösen változik a hatékonyság, a megbízhatóság és a tartósság növelésével. Emellett a gyártástechnológia jellemzője, hogy a ritkafémek, mint az ezüst és az indium, felhasználása csökken, mely egyben kedvezően hat a negatív környezeti hatások szempontjából.