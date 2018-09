Gulyás: A Soros-Sargentini jelentés egy bosszúhadjárat

Az Európai Bizottság túllépi a szerződéses kereteit, ennek pedig a példája Dimitrisz Avramopulosz menekültügyi biztos felszólalása volt az ENSZ-ben, ahol kiállt a kötelező kvóta és a betelepítés mellett - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a bizottság nem az európai kormányok egységes álláspontját képviseli. Újabb fejlesztések lesznek a hajléktalanszállókon.

A kormány áttekintette a migrációs helyzetet, és megállapította, hogy az EP-választás elkezdődött, és ebben a kampányban az Európai Bizottság is részt vesz – mondta Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a bizottság túllépi a szerződéses kereteit, ennek pedig a példája Dimitrisz Avramopulosz felszólalása volt az ENSZ-ben, ahol kiállt a kötelező kvóta és a betelepítés mellett. Avramopulosz, amikor legális migrációról beszélt, akkor nem az európai országok véleményét közölte, hanem a bizottságét.

A Soros-Sargetini jelentés egy politikai vádirat, ráadásul jogtalan körülmények között fogadták el, mivel nem vették figyelembe a tartózkodó szavazatokat – mondta Gulyás. A leadott szavazatok kétharmada nem támogatta a jelentést, ezért az európai bírósághoz fordul a kabinet.

A hajléktalanság kapcsán, mivel október 15-től jogtalan lesz életvitelszerűen az utcán élni, Gulyás közölte, szeretnék, hogy a méltatlan helyzetek megszűnnének Budapest utcáin. Újabb 300 millió forintról döntött a kormány a hajléktalanszállók fejlesztése érdekében – tette hozzá.

Esztergomban lesz a közigazgatási bírósági központ

A kormány a közigazgatási bíráskodás ügyében meghallgatta Trócsányi László beszámolóját. Októberben kerül a kormány elé a törvényjavaslat. Esztergomban lesz a közigazgatási felsőbíróság központja - jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt, hogy a közigazgatási bíróságok 2020. január 1-jével kezdik meg a tevékenységüket. A kormány szeretné egyszerűsíteni az eljárásokat a területi közigazgatási rendszerben is – tette hozzá. Kétfokú bírósági felülvizsgálat lesz a jövőben.

A Dél-budai szuperkórház tervpályázat kiírása megtörtént augusztus 1-jével. Januárra bírálhatják el a pályázatot, és ha minden jól megy a jövő év közepén lehet az alapkőletétel – mondta Gulyás Gergely az Origo kérdésére. Egy másik kérdésre közölte, hogy a kormány döntése alapján 2019. július 1-től csökken majd a szociális hozzájárulási adó. Gulyás Gergely szólt arról, hogy a kormány a CDU új frakcióvezetőjével jó munkakapcsolatra törekszik, de semmilyen német belpolitikai eseményt nem akar értékelni, mert a kormány nem szól bele más országok belügyeibe.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy szó sincsen arról, hogy 450 milliárd forintos veszteség érné Magyarországot az uniós források korrekciója miatt. Rendszeres véleménycsere van a kormány és az EB között a fejlesztések és kifizetések kapcsán.

A Soros-Sargentini-jelentés alkalmatlan a tárgyalásra

Gulyás Gergely egy másik kérdésre közölte, hogy nem érdemes annyira komolyan venni Sargentinit, hogy kormányálláspont legyen róla. Ha a következő időszakban összegyűjtjük, hogy kik ártottak a legtöbbet Európának, akkor egy lábjegyzet biztosan lesz Sargentini - tette hozzá.



A Miniszterelnökség vezetője egy másik kérdésre azt mondta, az osztrák kancellár-helyettes és külügyminiszter is jogellenesnek nevezete a Sargentini-jelentés elfogadását. A jelentés alkalmatlan a tárgyalásra, mert olyan ügyeket tartalmaz, amiket a kormány már lezárt a bizottsággal, másrészt hazugságokat tartalmaz – tette hozzá.

A magyar kormány mozgástere is a tét

A beregszászi konzulátuson semmilyen jogellenes lépés nem történt. Ha az ukrán kormány bármilyen kiutasításról dönt, akkor a magyar kormány hasonló lépést tesz majd – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. Ha a jövő évi infláció a kormány várakozásával szemben magasabb lesz, akkor a nyugdíjasok kompenzációt kapnak – mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökség vezetője.

A magyar kormány mozgástere szempontjából is sorsdöntő az EP-választás – mondta Gulyás. A magyar kabinet Európán belüli súlya nagymértékben függ majd az eredményektől – tette hozzá. Magyarország ma jóval nagyobb súlyt képvisel az unióban, mint azt a mérete indokolna, ami annak köszönhető, hogy elsőként állt ki az illegális bevándorlás ellen – hangsúlyozta a miniszter.

Eddig nem érkezett meg az EB által ígért 57 millió eurónyi kifizetés a magyar határvédelemre - mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökség vezetője.