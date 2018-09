Sargentini továbbra is tökéletesnek gondolja magát

Judith Sargentini nyilatkozott az osztrák hírügynökségnek és ahogy eddig is, most is tökéletesnek nevezte a Soros-Sargentini jelentést. A zöldpárti európai parlamenti képviselő az APA osztrák hírügynökség által szerdán közölt interjúban azt állította, ellentétben azzal, amit a magyar kormány állít, a beszámolóban "nincs hiba", és készítésekor kizárólag olyan forrásokra támaszkodott, amelyekben "senki sem kételkedhet komolyan".