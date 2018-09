A gasztroturisták is felfedezték Siófokot

Illatos, amerikai stílusú barbecue, páratlan kikötői látvány és a mesterszakács ízei, különlegesen elkészített balatoni halak. Az elmúlt néhány évben Budapest után a Balaton partján is lezajlott a gasztroforradalom, így a tópart legnagyobb városában, Siófokon is egyre több izgalmas hellyel találkozhatunk. A városba nem csak az ősszel is gazdag programkínálat, például az október 5-7-i Siófoki Halfesztivál, hanem a színvonalas és változatos éttermi kínálat miatt is egyre inkább érdemes ellátogatni. Összeállításunkban a Balaton-part egyik legjobb pizzázója, autentikus barbecue étterem, újhullámos bisztró és egy díjnyertes mesterszakács konyhája is szerepel.

2018-ban újra megnyílt a Déli Part BBQ, amely Szántódról Siófokra, pontosan a Sió csatorna mellé költözött. Így már egész évben tudják fogadni a vendégeket, nem kell bezárni a szezon végén a népszerű éttermet. Hétközben jobbnál jobb hamburgereket lehet kapni, péntektől pedig működik a barbecue Barica József, alias Dzsozi tulajdonos és pitmaster felügyeletével.

Dzsozi ezeken a napokon hajnalban kel, hogy a hatalmas tölgyfatüzelésű szmókerben hosszú órákig tartó füstöléssel úgy készülhessenek el a hagyományos amerikai barbecue fogások – marhaszegy, sertésoldalas és tarja - ahogy az elő van írva. A pitmaster a Facebookon szokta közzétenni, hogy éppen mit fog sütni a hétvégén. A tematikus estekről is itt lehet tájékozódni, ugyanis meglepetésekkel is készül a szezonon kívüli időszakra a Déli Part BBQ. Dzsozi elárulta, hogy whiskyvacsorát terveznek, illetve egy Michelin-csillagos séf is a vendégük lesz, aki a köreteket készíti majd a húsok mellé.

A pitmaster szerint Magyarországon még nagyon gyerekcipőben jár a barbecue-s szakma, ennek megfelelően kevés olyan hely van, ahol a fogások valóban úgy készülnek, ahogy az amerikai hagyományok megkívánják. Dzsozi lassan négy éve foglalkozik barbecue-val, és úgy tervezi, hogy októberre meglesz a 300. megsütött marhaszegye, amit nagyon kevés ember mondhat el még magáról Magyarországon.

Ha valaki nem csak autentikus barbecue ízekre vágyik, hanem kíváncsi is arra, hogy hogyan készülnek el a húsok, Dzsozit bármikor meglátogathatja a szmóker mellett, és még egy tájékoztató füzetet is készítettek a kíváncsi vendégeknek.

Gyönyörű helyen, a siófoki kikötőben várja a vendégeket a Hotel Yacht a'la carte étterme, a Blue Dot Bistro. A déli-part egyik legszebb kilátását kínáló terasza mellett a Blue Dot a helyi alapanyagok felhasználása miatt is erősen kötődik a Balatonhoz: Szabó Csaba séf a tejtermékeket, a zöldségeket és a húsokat is igyekszik a környékről beszerezni.

Az étlapon a jellegzetes bisztróételek mellett hagyományos magyar fogások picit újraértelmezett verzióit is megtalálhatjuk, például a brassói aprópecsenyét.

A hotel vendégei mellett a hajósok kedvenc helyévé vált a Blue Dot, amelyet már a Magyar Konyha 2017-es balatoni kalauza beválasztott a legjobb kikötői éttermek közé. Szabó Csaba mesterszakács az év elején vette át a konyhát, jelenleg pedig nagy megmérettetésre készül: novemberben lesz a szakácsvilágbajnokság Luxeumburgban, amelyen egyéniben indul, miután 2016-ban az erfurti szakácsolimpián aranyérmet nyert.

Ne tévesszen meg senkit a nyaralóházak között szerényen megbújó külső, a Balatonszéplakon található Rozmaring Kiskert Vendéglőt és Pizzériát az egyik legjelentősebb étteremkalauz, a Gault&Millau is az ajánlott helyek között sorolta fel legújabb magyar kiadásában.

Ezt az elismerést a Rozmaring a remek konyha és jó ár-érték arány mellett a barátságos és közvetlen felszolgálással érdemelte ki. A Rozmaring a kifejezetten a Balatonra koncentráló étteremajánlóknak is rendszeres szereplője, többek között idén nyáron is bekerült a legjobb tíz déli parti hely közé a Magyar Konyha gasztrokalauzában. Az elsősorban pizzákat és olaszos tésztaételeket kínáló vendéglő szezonon kívül szerdától vasárnapig fogadja a vendégeket.

Az összeállításból nem hiányozhat a balatoni gasztroforradalom megkerülhetetlen szereplője, Bezerics Dani sem, aki misszóként tekint a tó népszerűsítésére és a régió fejlesztésére. Először Balatonbogláron nyitotta meg a Palettát, később pedig Siófokon és Budapesten is nyílt egy-egy a népszerű bisztróból.

Bezerics Dani kulináris ars poeticájában alapvető, hogy helyi termelőktől szerezze be a minőségi alapanyagokat, majd ezekből a legmodernebb gasztronómiai módszerekkel készítsen mindenki számára szerethető és elérhető ételeket. Így született meg a kedvencek számító Pulled Ponty szendvics vagy a Bazalt Burger is, amelyet a siófoki Aranyparton is elfogyaszthatunk még legalább szeptember végéig.