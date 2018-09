Két Gyurcsány sétál az utcán. Az egyiket Jobbiknak hívják

A Ripost számolt be arról, hogy holnap pártkongresszust tart a még megmaradt, de folyamatosan apadó ellenzéki, azaz most már nem ellenzéki, hanem „Ellenálló” párt. A Riposthoz eljuttatott kiáltvány tervezete a Nemzeti Ellenállás Kiáltványa címet viseli, ezt kívánják a párt vezetői elfogadtatni a kongresszussal. A dokumentumban pedig kijelentik, hogy holnaptól ők már nem ellenzéki párt, hanem Ellenállók lesznek, amely kifejezés ismerős lehet, hiszen a Gyurcsány féle „kétnapos forradalom” is ezt a nevet viselte. Felveti a kérdést a Ripost, hogyan lehetséges, hogy hamarosan összeborul a két ellenzéki párt, akarom mondani a két Ellenálló közösség?