Hamarosan a kormány elé kerül az ápolási díj emeléséről szóló javaslat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma már dolgozik az ápolási díj emeléséről és szabályozásáról szóló intézkedéseken, a javaslat hamarosan a kormány elé kerül.

Az ápolási díjjal kapcsolatban az érintettek számára kedvező változás várható a közeljövőben – írták, kiemelve, hogy a kormány teljes mértékben egyetért azzal, hogy meg kell becsülni azokat, akik beteg hozzátartozójuk otthon ápolják.A kormány döntésének előkészítésre az Emmi széleskörű egyeztetéseket folytat többek között az Autisták Országos Szövetségének, az Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Szövetségének, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, valamint a Siketvakok Országos Szövetségének képviselőjével is egyeztettek az ápolási díjról. Az érintett szervezetekkel továbbra is folytatják a párbeszédet - tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy az általános ápolási díj összege az elmúlt években többször emelkedett. Egy új kategória a kiemelt ápolási díj bevezetésének köszönhetően 2010 és 2018 között 63 százalékkal,37 050 forintról 58 680 forintra nőtt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása. Idén januártól a tartósan beteg gyereküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok havi 50 ezer forintos kiegészítő támogatást kapnak, illetve a bruttó díjakból nyugdíjjárulékot is fizet utánuk az állam, így az érintettek nyugdíjjogosultságot is szereznek. A havi 50 ezer forintos összeget az a nyugdíjas kaphatja, aki gyerekét legalább húsz éven át otthon gondozta, és ezalatt legalább egy évig emelt szintű vagy kiemelt ápolási díjat kapott - olvasható az Emmi közleményében.