A Soros-féle Átlátszó főszerkesztője Brüsszelben hálálkodik Sargentininek

Bodoky Tamás, a Soros-pénzből finanszírozott, de magát folyton függetlennek hazudó Átlátszó.hu főszerkesztője a napokban elszaladt Brüsszelbe, hogy hálálkodjon kicsit Judith Sargentininek a Magyarországról készült hazug Soros-Sargentini jelentés megalkotása miatt, erről képet is töltött fel a Facebook-oldalára. Így ha bárkiben kétség merült volna fel, hogy Sargentini a hazai Soros-fiókák érdekében, a Soros-birodalom szerves részeként járt el, vagy hogy az Átlátszó Soros utasítására figyeli meg drónokkal az ellenségnek tartott magyarokat, ez a kép minden kétséget eloszlat. De vajon miről egyeztettek?

A képen a Soros-blog főszerkesztője és a hazánkat lejáratni igyekvő Sargentini látható. Bodoky pedig nem rejti véka alá háláját a hazug jelentés elkészítőjének, és így ír: „Celebspotting and big thank you for Judith Sargentini”.

A Soros pénzből fizetett főszerkesztő tehát már nem is próbálja meg tagadni, hogy „egy családba" tartoznak Sargentinivel, elégedetten mosolyognak, hiszen elvégezték a rájuk bízott „közös munkát” és - legalábbis szerintük - meggyalázták végre Magyarországot.

Más kérdés, hogy az Átlátszó ezek után is képes lesz-e még függetlenségét és elfogulatlanságát hangoztatni és megpróbálja eladni az eddig is nyilvánvalóan hazug maszlagot, miszerint ők elfogulatlan újságírók.

Egy kommentelő meg is jegyzi, jogosan: Szerintem ennek semmi értelme nincs, semmilyen viszony vonatkozásában sem. Az Átlátszó közhitelének (...) mindenesetre jól betesz, annyi biztos.

Drónokkal végeztek megfigyelést az Átlátszósok

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, hétfőn teljes pályás támadást indított az Átlátszó.

A lejárató anyagban a szocialista rendszer egyik szellemi tartópillérére, az irigységre alapoztak, ilyen módon kívánták Soros megbízásából támogatni a magatehetetlen állapotban lévő ellenzéki pártokat. És persze hazugságokkal.

Ehhez minden eszközt megengedettnek tartottak: drónokkal (pilóta nélküli repülőgéppel) hosszú időn keresztül megfigyelték azokat, akiket le akartak járatni; hónapokon át bokrokban bujkálva arra vártak, hogy felvegyék a szabadságukat töltő ellenséges célpontokat.

A balliberális médiában is szokatlanul agresszív akció nem véletlen. Elég megnézni, ki finanszírozza az Átlátszót. A portál bevételeinek több mint harmada a Nyílt Társadalmak Alapítványtól, azaz Soros alapítványától származik. 2017-re ez lebontva 50 millió forintot jelentett.

Soros György Amerikából utal, az Átlátszó köszöni szépen, és támadja a kormányt és Magyarországot.

A támogatás tehát az amerikai milliárdostól jön, így értelemszerűen a portál tulajdonosi körében is az ő emberei ülnek.

Soros emberei az Átlátszó élén

Ahogy azt megírtuk: a portál tulajdonosi körében ott van

- Bodoky Tamás, aki az amerikai milliárdos hazai médiabirodalmának fontos szereplője: ő az összekötő a Magyar Narancs és az Átlátszó között. Előbbinél dolgozott, utóbbinál alapító volt. Jelenleg Bodoky az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

- Tordai Csaba jogász, Bajnai Gordon egykori MSZP-s miniszterelnök pártalapító társa volt az azóta megszűnt, Juhász Péter-féle Együttben. Igaz, ezt Tordai tagadja.

- Az Átlátszó mögött fellelhető szervezet az Asimov Alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Maróy Ákos, kiterjedt üzleti kapcsolatokkal rendelkező véleményformáló.

- Az Átlátszó felügyelőbizottságának és tanácsadó-testületének elnöke Pelle Andrea ügyvéd, aki azzal került be a hírekbe, hogy Soros György érdekeinek megfelelően igyekszik a magyar igazságszolgáltatás munkáját befolyásolni.

- A testületben tag Mong Attila, aki kutatóként tagja a Soros-közeli Mérték Médiaelemző Műhelynek. Itt kollégája az a Polyák Gábor, aki a tavaly decemberi LIBE-meghallgatás résztvevőjeként a magyar kormány ellen foglalt állást, Judith Sargentini szólamait fújva.

A nagy kérdés

A nagy kérdés az, vajon miről egyeztetett Judith Sargentini és Bodoky Tamás Brüsszelben? Összehangolták-e a Magyarország és Orbán Viktor elleni kampányt?

Feltettük a kérdéseket Bodoky Tamásnak, ha válaszol, megírjuk.