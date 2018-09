Fidesz: A vidékfejlesztési program rendben zajlik

A vidékfejlesztési program rendben zajlik, a szocialistáknál nagy a baj – emelte ki a Fidesz-frakció pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Ezt arra reagálva közölték, hogy sajtótájékoztatóján Harangozó Gábor, az MSZP elnökségi tagja arról beszélt: az MSZP elfogadhatatlannak és felháborítónak tartja, hogy a vidékfejlesztési beruházási pályázatok lassú elbírálása miatt tömegesen arra kényszerülnek a vidéki kis- és családi vállalkozások, hogy visszaadják az elnyert támogatásokat.

A Fidesz azt írta: "azok a szocialisták beszélnek és vádaskodnak", akik kormányzásuk alatt tönkretették a vidéket, a magyar agráriumot, és a vidékfejlesztési forrásokat is hagyták volna veszni. "Miközben állandóan a külföldi spekulánsoknak és a nagybirtokosoknak kedveztek, a magyar gazdáktól mindig csak elvettek, sőt büntették őket" – fogalmaztak.

A vidékfejlesztési program végrehajtása most megfelelő ütemben zajlik – írta a Fidesz. Egyetlen forintot sem hagytak veszni, 2010 óta a kormány 1450 milliárd forint támogatást fizetett ki és a 2014-2020 uniós ciklusban biztosított vidékfejlesztési keret 100 százalékát (1300 milliárd forintot) meghirdette. Ennek 98,6 százalékát már elbírálták, összesen 71 pályázatban 174 ezer támogatásról született már döntés, a fejlesztések megvalósítása és a kifizetések is folyamatosak.

A magyar gazdákat most egyszerű, gyors, rugalmas pályázati rendszer is segíti. "A vidékfejlesztési források felelős és jó felhasználásának is köszönhető, hogy a magyar agrárium egyre erősödik, a külföldi spekulánsok és nagybirtokosok helyett a magyar gazdák, a kis és közepes családi vállalkozások tudnak erősödni" – hangsúlyozta a Fidesz-frakció.