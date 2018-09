Teljes lelepleződés: a Jobbik vezetői saját párttagságukat is átverték

A Jobbik vezetése hónapokkal ezelőtt is tisztában volt azzal, hogy brutális ütemben csökken a tagságuk, de ezt felső döntésre még a tagság elől is eltitkolták, illetve ennek ellenkezőjét állították a megmaradt párttagoknak. A Figyelő birtokába került hangfelvételen Farkas Gergely a Jobbik országgyűlési képviselője és Z. Kárpát Dániel a párt alelnöke, országgyűlési képviselője arról cserél eszmét, hogyan kezeljék a Toroczkai László és Dúró Dóra miatt kialakult helyzetet és a kilépési hullámot. Az elmúlt napokban több budapesti kerületben szűnt meg a Jobbik, míg a párt Fejéér megyei frakciója átült Toroczkaiék pártjába.

Farkas azt javasolja, próbálják úgy hitelteleníteni Toroczkaiékat, hogy íratnak egy cikket, amelyben kifejtik, nem politikai irányvonalbeli különbség miatt, hanem személyes ambíciói miatt alapította meg Toroczkai a Mi Hazánk Mozgalmat. Farkas kiemeli, hogy a párton végigsöprő kilépési hullámot – amit a Jobbik folyamatosan tagad – azzal lehetne ellensúlyozni, hogy olyan ismert embereket szólaltatnak meg, akik most akarnak belépni a pártba. Z. Kárpát Dániel erre azt javasolja, hogy rúgjanak ki valakit, majd léptessék be újra - írta a Figyelő.

A megbeszélésen szóba került, hogy a párttagoknak szánt belső kommunikációban azt hangsúlyozták, hogy többen lépnek be a Jobbikba, mint amennyien ki, sőt valaki azt is közbe veti, hogy kétszer annyian léptek be, mint ki. Erre még Z. Kárpát is úgy reagál, hogy „Ez kamu! Jó hát ezt egyikünk sem hiszi el."

Úton a teljes megszűnés felé

Mint arról korábban beszámoltunk,bár a Jobbik vezetői a pártszakadás óta megállás nélkül arról beszélnek, hogy minden a legnagyobb rendben van a pártban, mert egyrészről a renitens elemek távoztak soraikból, másrészről ennek köszönhetően egyre többen csatlakoznak hozzájuk. Már az első két szó után sántító kommunikációs húzást az elmúlt pár nap sem igazán támasztotta alá. A Jobbiknak mind a négy Fejér megyei közgyűlési képviselője kilépett a pártból, ezzel megszűnt frakciójuk.

Nem ez volt az egyetlen csapás a Jobbikra, ugyanis szerdán újabb középvezető lépett ki a pártból, a Veszprém megyei Gyepükaján jobbikos önkormányzati képviselője is bejelentette távozását. A Jobbik rákospalotai képviselőjénél is betelt a pohár,kilépett a pártból. Bodó Miklós négy nappal a vasárnap sorra kerülő XV. kerületi időközi választás előtt döntött így, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy nem indítanak jelöltet a megmérettetésen. Múlt szombaton pedig az egykori radikális párt zuglói alapszervezete oszlatta fel magát, mert a pártvezetés „nem mondott nemet a magyarellenes Soros-Sargentini-jelentésre."

