Megkínozták a műsorvezetőt

Szebeni István hajdúsági gyerekként nőtt fel, így mondhatni gyakran látogat el Hajdúszoboszlóra is. Télen például életében először a gyógyfürdő városában az iszapkezelést is kipróbálta, most viszont az utolsó nyári napokat is kihasználta, hogy testileg és lelkileg is feltöltődjön az őszi napokra. A műsorvezető számára nagyon fontos a testmozgás, ezért úgy döntött, a teljes feltöltődés érdekében egy gerinctornán is részt vesz, ám arra, ami ott történt, ő sem számított.