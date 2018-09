Orbán Viktor: Meg kell változtatni az európai politikát

Az emberek úgy érzik migrációügyben Európában, hogy a közakarattal szemben valamit rájuk akarnak kényszeríteni - mondta a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. Az interjúban a miniszterelnök bejelentette, hogy a gazdasági helyzet lehetővé teszi, hogy idén is legyen nyugdíjprémium, ezt novemberben kapják meg a nyugdíjasok.

A szeptember egy ilyen hónap, a világ külügyminiszterei és miniszterelnökei időnként összegyűlnek New Yorkban – utalt az interjúban a miniszterelnök a ma záruló ENSZ-ülésszakra, amelyen hazánk is képviselteti magát a külügyminiszter személyében. Az ehhez kapcsolódó felszólalások és beszédek Orbán Viktor szerint bizonyos szempontból az igazság pillanatai is.

A miniszterelnök ezek közül kettőt emelt ki, az egyik az EU brüsszeli bizottságának migrációs ügyekért felelős tagjáé, Dimitrisz Avramopuloszé volt, a másik az Egyesült Államok elnökéé. Úgy fogalmazott: ezek a következő évekre is meghatározóak lehetnek, egyúttal szándékbejelentéseknek is tekinthetők.

Dimitrisz Avramopulosz ENSZ-ben tett kijelentésein – melyekben bizodalmát fejezte ki, hogy az EU-tagállamok hamarosan elfogadják az új uniós menekültáttelepítési programot, és azt mondta, hogy az EU támogatja a világszervezet migrációs csomagját, valamint hogy az uniós tagállamok önkéntes vállalásokat tettek a menekültek áttelepítésére – a miniszterelnök „már nem" háborodik fel, ugyanakkor a műsorban elmondta: Avramopulosz dolga az lenne, „hogy bennünket képviseljen", és ha ez nem megy, akkor tartózkodjon az ilyesfajta kijelentésektől, amelyekre „senkitől nem volt felhatalmazása".

Orbán Viktor szerint a migráció szempontjából nem kedvező terep nekünk az ENSZ, miután a hazánk által képviselt álláspont a kisebbség álláspontja. „Nem kényelmes dolog" a többséggel szemben a kisebbséget képviselni, felszólalni – fűzte hozzá.

Idén is lesz nyugdíjprémium

A miniszterelnök az interjúban azt mondta, csütörtök délután Varga Mihály pénzügyminiszter azt a tájékoztatást adta neki, hogy a gazdasági adatokból teljesen egyértelmű: az év végén, novemberben, lesz nyugdíjprémium, a gazdasági növekedés ugyanis elérte azt a szintet, amely alapján ez megilleti a nyugdíjasokat.

Májusban meg kell változtatni az európai politikát

A bevándorláspárti és a bevándorlásellenes európai képviselők csatája még nem dőlt el, a mérkőzést meg kell vívni, és májusban az európai parlamenti (EP) választáson meg kell változtatni az európai politikát - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette: ma az EP-ben és az Európai Bizottságban is elsöprő többségben vannak a bevándorlást támogatók, akik "egyben egy komoly demokráciaproblémát is jelentenek", hiszen olyasmit képviselnek, amit egyébként az európai emberek nem akarnak.

Az európai emberek azt várják a vezetőiktől, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba, és mondják ki: helyesnek vagy rossz dolognak tartják a migrációt - jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte a döntő mondat az, hogy a migráció rossz dolog, az valójában lakosságcserét jelent.