Még mindig sok a kérdés a Sargentinivel lebukott Soros-főszerkesztő körül

Továbbra sincs ép ésszel felfogható magyarázat arra, hogy miért fotózkodott a napokban Brüsszelben Soros György magyarellenes harcának arcával, Judith Sargentinivel Bodoky Tamás, a Soros-pénzből finanszírozott, de magát folyton függetlennek hazudó Átlátszó.hu főszerkesztője. Illetve, dehogy nincs: mindenki kitalálhatja, hogyan jöhetett létre a találkozó a két megbízható Soros-ember között. Bodoky szerint csak véletlenül összefutottak, ő pedig összeborult egy gyors kattintásra "a brüsszeli hősnővel", a Magyarországot hazugságokkal bombázó Soros-Sargentini jelentés készítőjével. Persze, igen. Látható, hogy Bodokynak olyan gyorsan kellett kitalálnia valamilyen kétségbeesett magyarázatot, hogy azt se vette észre, mennyire kínos lenne, ha igaz, amit ír.

Bodoky Tamás, a Soros-pénzből finanszírozott, de magát folyton függetlennek hazudó Átlátszó.hu főszerkesztője a napokban elugrott Brüsszelbe, hogy hálálkodjon kicsit Judith Sargentininek a Magyarországról készült hazug Soros-Sargentini jelentés megalkotása miatt, erről aztán képet is töltött fel a Facebook-oldalára - írtuk tegnap.

A képen tehát a Soros-blog főszerkesztője és a Magyarországot lejáratni igyekvő Sargentini látható nagy egyetértésben. Bodoky a bejegyzésében nem is tagadja, hogy mennyire örül a találkozónak, hálálkodik is egy sort hazája egyik első számú ellenségének: „Celebspotting and big thank you for Judith Sargentini" - írja.

Bodokytól tegnap megkérdeztük, hogy miért találkozott Sargentinivel, és miről egyeztettek. Meg is jött a válasz, csak kár, hogy nehezen hihető.

Állítása szerint tehát egy konferencián volt Brüsszelben, aminek semmi köze Sargentinihez, de hát csodák csodája, a Soros György által pénzelt politikus éppen akkor ott járt az egyik folyosón, ahol az Soros-Átlátszó jeles főszerkesztője, és összeborultak. Sőt, még fotóra is volt lehetőség, meg hálálkodásra.

Csakhogy mindaz, amit Bodoky előadott, a romantikus lányregények gyengébb verzióinak egyikét idézi leginkább. Véletlenül összefutnak Soros emberei Brüsszelben, persze.

De még ha így is lenne, nem gondolja az Átlátszó magát függetlennek tartó, de persze cseppet sem független szerkesztője, hogy

egy magára valamit is adó újságíró nem dörgölőzik össze politikusokkal? Nem hálálkodik nekik bármiért is? Miért tenne ilyet? Különösen, ha az a politikus éppen egy, a hazáját elítélő jelentést szövegezett meg.

Természetesen erre a találkozóra is lehetne és van is magyarázat, csak azt kínos lenne bevallani: Bodokynak és Sargentininek is ugyanaz a gazdája, a Magyarország ellen hadjáratot indító Soros György,

Elég megnézni, ki finanszírozza az Átlátszót. A portál bevételeinek több mint harmada a Nyílt Társadalmak Alapítványtól, azaz Soros alapítványától származik. 2017-re ez lebontva 50 millió forintot jelentett.

A támogatás tehát az amerikai milliárdostól jön, így értelemszerűen a portál tulajdonosi körében is az ő emberei ülnek. Bodoky Tamás pedig az amerikai milliárdos hazai médiabirodalmának fontos szereplője: ő az összekötő a Magyar Narancs és az Átlátszó között. Előbbinél dolgozott, utóbbinál alapító volt. Jelenleg Bodoky az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

- Tordai Csaba jogász, Bajnai Gordon egykori MSZP-s miniszterelnök pártalapító társa volt az azóta megszűnt, Juhász Péter-féle Együttben. Igaz, ezt Tordai tagadja.

- Az Átlátszó mögött fellelhető szervezet az Asimov Alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Maróy Ákos, kiterjedt üzleti kapcsolatokkal rendelkező véleményformáló.

- Az Átlátszó felügyelőbizottságának és tanácsadó-testületének elnöke Pelle Andrea ügyvéd, aki azzal került be a hírekbe, hogy Soros György érdekeinek megfelelően igyekszik a magyar igazságszolgáltatás munkáját befolyásolni.

- A testületben tag Mong Attila, aki kutatóként tagja a Soros-közeli Mérték Médiaelemző Műhelynek. Itt kollégája az a Polyák Gábor, aki a tavaly decemberi LIBE-meghallgatás résztvevőjeként a magyar kormány ellen foglalt állást, Judith Sargentini szólamait fújva.

Nem véletlen tehát - ahogy korábbi cikkünkben megírtuk -, hogy éppen Soros Átlátszója indított hétfőn teljes pályás támadást, a szocialista rendszer egyik szellemi tartópillérére, az irigységre alapozva, hogy Soros megbízásából támogassák a magatehetetlen állapotban lévő ellenzéki pártokat. Persze, hazugságokkal.

Ehhez minden eszközt megengedettnek tartottak: drónokkal (pilóta nélküli repülőgéppel) hosszú időn keresztül megfigyelték azokat, akiket le akartak járatni; hónapokon át bokrokban bujkálva arra vártak, hogy felvegyék a szabadságukat töltő ellenséges célpontokat.

A kérdés tehát továbbra is az, vajon miről egyeztetett Judith Sargentini és Bodoky Tamás Brüsszelben? Összehangolták-e támadásaikat Magyarország és Orbán Viktor ellen?