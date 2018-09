Bezáratta éjszakára a Soros-féle drogtanyát a józsefvárosi jegyző

Mivel a környező házak lakói folyamatosan panaszkodtak az Auróra szomszédságában, hogy az éjszakai zajos dorbézolás miatt évek óta nem tudnak nyugodtan aludni, ezért Józsefváros jegyzője pénteken visszavonta az Auróra Kioszk nevű, kétes hírű szórakozóhely éjszakai nyitvatartási engedélyét – számolt be erről a Pesti Srácok. Nem ez az első botrány a lokál környékén, mivel az elmúlt két évben kétszer is razziát tartott a rendőrség, amely során sokaknál kábítószert találtak, emiatt a jegyző mindkétszer elrendelte a hely bezárását. A cikk feleleveníti azt is, hogy az Auróra számos Soros-szervezet állandó helyszíneként működött. Támogatói között pedig ott van az Open Society is, azaz Soros alapítványa.