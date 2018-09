Előkerült az ország luxuskoldusa: Juhász Péter megint kéreget

Hihetetlen, de pártjának taccsra vágása után Juhász Péter ismét nyilvánosan tarhál! Az ország koldusa ismét akcióban, október 23-án csöröghetnek az aprók a hírhedt fehér dobozban!

Nagyon úgy néz ki, hogy az egy főre eső szóbeli ellenállásban Magyarország felküzdötte magát a világélvonalba az áprilisi választás óta. A Magyar Ellenzéki Pártok közül ezúttal is a leggyorsabb a DK-s Gyurcsány Ferenc volt, aki mindenkit megelőzve hirdette meg nagy sikert aratott rendezvénysorozatát, ami olyan hosszantartóra sikeredett, hogy kedd délutáni indulása után csütörtök délelőttre már össze is omlott. A teljesen szétesett Jobbik ezek után jónak látta ugyanezzel próbálkozni, ezért a párt szombati kongresszusán elfogadta a szórakoztató és népmesei elemeket egyaránt felvonultató Nemzeti Ellenállás Kiáltványát. A dokumentum abszolút Jolly Joker, hiszen a riogatás mellett elsőosztályú vicclexikonnak is elmegy. Az így is meglehetősen izmos mezőnyt tegnap egy újabb ellenálló erősítette: a luxuskörülmények között élő, de profi politikai pályafutása alatt megállás nélkül kolduló Juhász Péter Facebook-oldalán videóüzenetben jelezte, csatlakozna az ellenállási mozgalomhoz, természetesen a sajátjához.

„Azt azonban nagyon fontosnak tartjuk, mi, aktív állampolgárok, hogy továbbra is ellenálljunk" – írja a szokásos stílusában az ex-politikus azzal kapcsolatban, hogy október 23-ára tüntetést hívott össze. Az év eddigi legnagyobb meglepetéseként Juhász Péter, és egykori párttársa Baranyi Krisztina közösen jelentették be, hogy ismét a polgárok anyagi támogatását kérik. Utóbbitól így hangzott a tarhálásügyi bejelentés:

Várjuk azokat, akik támogatják a szabad sajtót működésében, gyűjtést fogunk indítani!

A magabiztos bejelentésnek van némi diszkrét bája, mert

Juhász pártjával, az Együttel a kimagasló 0,77 százalékot érte el az áprilisi választáson,

ezek után a szervezet végül hosszas kálváriát és kéregetést követően megszűnt.

A párt tönkretételében természetesen Juhásznak elvitathatatlan érdemei voltak, április után el is indította az ország legnagyobbszabású kéregetési akcióját, sok-sok szórakoztató elemmel. A rossz dolgokról (választási leszereplés, megszűnés) már írtam, de következzen az igazán jó hír:

Az elkövetkező időszakban sem maradunk komolyabb politikusi koldulás nélkül, ami mindenképpen biztató.

Ha a dolgok a normális keretek között haladnak majd, akkor ilyen képekkel találkozhatunk az 1956-os forradalom évfordulóján, mint amikor Juhász egy fehér doboz segítségével gyűjtögetett a választás után.

Csöröghetnek tehát ismét az aprók a hírhedt fehér dobozban, hiszen helyzet van. Két lehetséges magyarázatot lehet tulajdonítani annak, hogy miért kellett egy párt lenullázása után ismét tüntetést szerveznie az ország koldusának:

újabb pártot akar majd taccsra vágni, de azt előbb meg is kell alakítani, ahhoz meg pénz kell, vagy

csak szimplán elfogyott a pénze.

Ez utóbbi nem kis bravúr lenne, februárban ugyanis még a következőképpen állt autók, ingatlanok terén:

volt egy Saab-ja, amit az Igazmondó Alapítványon keresztül saját célra használt,

nehogy már egy kocsival pengesse le az unalmas hétköznapokat, ezért használt egy új típusú, hétszemélyes Lanciat is.

a jó kocsik mellé, jó lakás is jár: az I. kerületi Aladár utca egyik villaépületében bérelt lakást, szerény négyszázezer forintért.

Hiába, nehéz a hivatásos forradalmárok helyzete!