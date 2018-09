A szocialista politikus vasárnapi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy nagyon szeretne még egyet belerúgni Magyarországba, ezért követeli, hogy európai politikusként hadd szólalhasson fel a magyar parlament jövő szerdai, a Sargentini-jelentésről szóló vitáján. Ennyire erőszakosan senki nem támadta még a hazáját, Ujhelyi István új ligába emelte a hazaárulás fogalmát! Nagy versenyben vannak Gyurcsány Ferenccel, valószínűleg attól tart, hogy a parlamentben hátrányba kerül vele szemben.

Ujhelyi Istvántól egy dolog kétségkívül elvitathatatlan: az utóbbi években egyetlen egy balos-kommunista-liberális politikus sem volt képes annyi hazaárulást produkálni, mint ő az elmúlt hetekben. A Soros-Sargentini jelentés elfogadását megelőzően olyan médiahadjáratot indított Magyarország ellen, hogy arra Gyurcsány Ferenc is feltehetően csak nézni tudott. „Ez az ember tud valamit!" – gondolhatta a nagy demokrata politikus. Nem csoda, hogy a dokumentum elfogadása után vissza akart vágni rendíthetetlennek hitt vezető pozíciójának visszaszerzéséért, ezért egy tévéadásban ment neki a szocialista politikusnak, megkérdőjelezve hazaárulási képességeit, amiből hatalmas balhé, hiszti, dühöngés kerekedett a demokrata oldalon. A DK-elnöke ezzel nyilvános versenyt hirdetett a „Ki a Nagyobb Hazaáruló" kategóriában a Magyar Ellenzéki Pártok között. Mint utólag kiderült, ebből is Ujhelyi jött ki jól, aki

először válaszcsapásként sziklaszilárdan leszögezte, hogy természetesen tavaly májusban ő is igennel szavazott a Soros-Sargentini-jelentés elkészítésére (sértő az ellenkező feltételezése!), senki ne merészelje megkérdőjelezni ebbéli képességeit, Gyurcsány gondolata pedig SÚLYOS TÉVEDÉS volt.

másodszor pedig kiderült róla, hogy még az is belefér, ha lehazaárulózza saját magát.

Ha csak szimplán az eddigieket néznénk, akkor is teljesen egyértelmű, hogy Ujhelyi magabiztos fölénnyel veri a világviszonylatban is roppant erős mezőnyt (a Momentum, és a Jobbik is felsorakozott a versenybe). A szocialista politikust azonban nem olyan fából faragták, hogy ennyivel beérné. Fontos megjegyezni, hogy Ujhelyi István vasárnapi sajtótájékoztatójáig elég egyhangú volt a hazaárulók élete, hiszen voltak ők, és voltak azok, akik szeretik a hazájukat. Semmi több, uncsi, pfuj!

Ma viszont a reformer szocialista politikus úgy döntött, hogy elég volt az eddigi végtelenül egyhangú skatulyázásgatásokból, és a szimpla hazaárulás mellett megteremtette az erőszakos hazaáruló fogalmát.

Becsületesen, és tisztességesen megszervezett egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, hogy neki igen is joga van elmondani, mit gondol (=Sargentini mit gondol) a Soros-Sargentini-jelentésről a magyar parlament szerdai ülésén. Párszor ugyan már elmondta, többek között

az Európai Parlament (EP) plenáris vitáján,

közösségi oldalán napi háromszor,

közleményben amilyen gyakran tudta,

kamerák előtt amikor csak megszólították,

így mindenki tisztában lehet a véleményével, de ő európai politikusként a magyar parlamentben is meg akarja osztani a Magyarország megregulázásáról szóló dokumentummal kapcsolatos gondolatait! De hát éppen ezért érdemelte ki az ERŐSZAKOS jelzőt az általa megálmodott kategória. Sajtótájékoztatóján kiderült, hogy olyan rendkívül fontos dolgokat szeretne elmondani,

minthogy az a hazafi, aki a jelentés tartalmára figyel, jelentsen ez bármit is.

Nem egyszerű a hazaáruláson versengők dolga, főleg, ha egy Ujhelyi István is szerepel a mezőnyben. Ha a személyes véleményemet kérdezik, Gyurcsányék helyében most adnám fel a versenyt. Viszont én nem vagyok a bukott kormányfő, így nem tudhatom, mit van a tarsolyában. Valószínűleg nem üres.