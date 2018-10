Hajdu László bekígyózott Gyurcsány prímszámai közé

A Gyurcsány-párti Hajdu László hétfőn veretes beszéddel készült a Parlamenben, és reménykedett, hogy megszorongatja a miniszterelnököt az azonnali kérdésével, azonban ez a terv csúnyán dugába dőlt. Pedig el kell ismerni, hogy a volt XV. kerületi polgármester mindent megtett, vörös fejjel izzadt, küszködött és szenvedett, hogy egy épkézláb mondatot ki tudjon sajtolni magából, ebben a küzdelemben azonban, minden igyekezet ellenére alulmaradt. A kétperces időkeretet ugyan sikerült kitöltenie szavakkal, de hogy pontosan miben is akart megnyilvánulni, azt rajta kívül senki nem tudta megfejteni - de lehet hogy maga sem. Lehetséges, hogy az ülés előtt a pártelnökkel alaposan és hosszan rákészültek a beszédre, hiszen Gyurcsány száját is elhagyták hasonlóan értékes szónoklatok a közelmúltban a kígyózó kígyókról és a prímszámokról is.