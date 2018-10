Így verte át a Jobbik vezetése saját tagságát

A kommunikációs csel nem új keletű, Toroczkai Lászlóék kiválása óta a Jobbik vezetői tudatosan igyekeztek kozmetikázni a taglétszámot, azt sugallva, közel sincs akkora baj, mint ahogy azt az országos sajtó tálalja. A folyamat jó ideje beindult az egykori radikális pártban. Ezeknek az állomásait vettük végig.

„A kongresszus megmutatta, hogy a Jobbik egységes, stabil és növekedő párt, amely tudja, hogy honnan jött, tudja, hogy hová tart és céljai vannak" – harsogta szombati sajtótájékoztatóján Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese, miután a kongresszusi küldöttek elfogadták az átütően szórakoztató Nemzeti Ellenállás Kiáltványát. Erre licitált rá Jakab Péter, jobbikos képviselő, aki a pártesemény után leszögezte, hogy taglétszámuk nem változott érdemben az elmúlt egy év során. Snieder Tamás sem maradt néma a kongresszust követően, hangot adott annak, hogy a Jobbik a legnagyobb taglétszámú és a legtöbb szervezettel rendelkező ellenzéki párt.

Furcsaságok a Jobbik taglétszám körüli kommunikációjában

A felettébb optimista nyilatkozatok azért furcsák, mert a napokban robbant ki az elmúlt időszak legnagyobb jobbikos botránya, azonban a vezetők erről szemmel láthatóan nem akartak beszélni a hétévégén. Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Figyelő nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen többek között az hallható, hogy a Jobbik irányítói a párttagok felé úgy kommunikálnák a pártszakadás óta eltelt időszak történéseit, hogy többen léptek be a Jobbikba, mint amennyien ki. Valaki még azt is közbe vetette, hogy kétszer annyian léptek be, mint ki. Erre még Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke, parlamenti képviselője is úgy reagált, hogy „ez kamu, ezt egyikünk sem hiszi el."

A beszélgetésből kiderült, hogy a párt elitje a színfalak mögött, hogyan próbálja meg átverni a tagságot különböző kommunikációs stratégiák kreálásával.

A dolog nem új keletű, Toroczkai Lászlóék kiválása óta a Jobbik vezetői tudatosan igyekeztek kozmetikázni a számokat, azt sugallva, közel sincs akkora baj, mint ahogy azt az országos sajtó tálalja. A taglétszámmal való trükközés jó ideje beindult az egykori radikális pártban.

A frissen elnökhelyettessé megválasztott Gyöngyösi Márton május végén azt mondta, hogy nincs semmiféle szakadás a Jobbikban, csak egy-két hőzöngő képtelen elfogadni a tisztújítás legitim eredményét. A politikus ezzel arra utalt, hogy nincs komoly probléma a pártban, csak egy-két ember csinálja a balhét, így várhatóan nem fognak sokan távozni a pártból.

azt mondta, hogy nincs semmiféle szakadás a Jobbikban, csak egy-két hőzöngő képtelen elfogadni a tisztújítás legitim eredményét. A politikus ezzel arra utalt, hogy nincs komoly probléma a pártban, csak egy-két ember csinálja a balhét, így várhatóan nem fognak sokan távozni a pártból. Június közepén a párt azóta megszűnt elemző cége, az Iránytű Intézet arról beszélt, hogy egyfajta tisztulási folyamat zajlik a Jobbikban, és a radikálisok kiválását nem lehet pártszakadásként értékelni. Az intézet elemzője hozzátette, hogy éppen ezért szó sincs kilépési hullámról.

a párt azóta megszűnt elemző cége, az Iránytű Intézet arról beszélt, hogy egyfajta tisztulási folyamat zajlik a Jobbikban, és a radikálisok kiválását nem lehet pártszakadásként értékelni. Az intézet elemzője hozzátette, hogy éppen ezért szó sincs kilépési hullámról. Szintén j únius közepén Jakab Péter megismételte az Iránytű gondolatait a köztévében, azonban egy picit tovább is ment ennél. A beszélgetés során kiemelte, hogy a tisztújítás után másfélszer annyian léptek be a Jobbikba, mint ahányan elhagyták azt. A politikus szerint ezért nemhogy szakadás, de még lemorzsolódás sem történt.

Jakab Péter megismételte az Iránytű gondolatait a köztévében, azonban egy picit tovább is ment ennél. A beszélgetés során kiemelte, hogy a tisztújítás után másfélszer annyian léptek be a Jobbikba, mint ahányan elhagyták azt. A politikus szerint ezért nemhogy szakadás, de még lemorzsolódás sem történt. A Népszavának meg úgy nyilatkozott Jakab, nincs felhatalmazása rá, hogy pontos adatokat közöljön, de az általa említett arányok stimmelnek. Amúgy pedig „se pró, se kontra nincs nagy mozgás".

Jakab tévés szereplését követően Sneider Tamás, a párt elnöke közösségi oldalán jelezte, hogy a választás óta több taggal gazdagodott a Jobbik, mint amennyien elhagyták a pártot.

Z. Kárpát Dániel meg 90-10 százalékra saccolta a Jobbikban maradók, és a távozók arányát.

Erre az időszakra datálható a nagy jobbikos számháború is. Június közepén Volner János alelnök húszezres, Jakab Péter 15 ezres tagságról beszélt, ezzel szemben a pártból azóta kilépett Szőcs Norbert, regionális igazgató 4 ezres számról beszélt, Novák Előddel egyetemben.

Nem ez volt az egyetlen átverés a Jobbiktól az elmúlt időszakban. Gyöngyösi Márton június végén élő adásban szólta el magát, hogy nem arra költötték el az Állami Számvevőszék bírságolása okán a szimpatizánsoktól begyűjtött pénzeket, amire kérték, hanem tizenkilencre lapot húzva, a törvényekkel dacolva Vona Gábor személyes ambícióinak beteljesülésére ment a szimpatizánsok pénze. A közvélemény-kutatások alapján egyre kevésbé tolerálják jól a párt támogatói az újabb, és újabb trükközéseket: a Jobbiknak 800 ezerre csökkent április óta a bázisa a Nézőpont Intézet ma nyilvánosságra hozott felmérése szerint.