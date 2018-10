Migráns drogmaffia vette át Lille déli részének irányítását

A lille-i polgármester szombati nyilatkozatában elismerte, tarthatatlan a helyzet a városban, és léteznek no-go zónák. A település vezetője saját kudarcát is vázolta: Lille déli városrészein súlyos a helyzet, ahol a migráns drogbandák uralkodnak. Megoldás viszont továbbra sincs, a helyiek a rendőri jelenlét megerősítését és a CRS (a francia rohamrendőrség) készenlétbe helyezését követelik.

Az lehetetlen egy városban, hogy legyenek olyan városrészek, ahová se a szociális szolgálat, se az orvosok nem mehetnek be, de ez érvényes az ott lakó családokra, barátokra, szülőkre is. Azt mondom, hogy ez így nem mehet tovább, nem Köztársaságban élünk, ennyi. – ezt nem Marine Le Pen, a bevándorlásellenes Nemzeti Front korábbi elnöke mondta, hanem az észak-francia Lille városának polgármestere. Martine Aubry arról ismert, hogy korábban a Francia Szocialista Párt első női főtitkára volt, és elindult a köztársasági elnöki szocialista előválasztáson is Francois Hollanddal szemben, ahol alulmaradt. A nyilatkozatot kiszúró Bvoltaire nevű francia hírportál hozzáfűzte, hogy minden valószínűség szerint politikai haszonszerzés állhat a megnyilvánulás mögött. A lap szerint egy polgármesternek észlelnie kell, amikor városának lakói elégedetlenek, és el kell velük hitetni, hogy képviseli őket, utalva arra, nem biztos, hogy politikai motivációktól mentesen ismerte be a no-go zónák városbeli létét. Annak kapcsán, hogy jócskán megkésett a városvezetői reakció, a portál felelevenítette, hogy egy lille-i polgár már 2016-ban nyílt levélben hívta fel Aubry figyelmét, hogy a város bizonyos részei gettósodnak, tarthatatlan a közbiztonság helyzete, és nem ártana valamit tenni. Amint kiderült, a levél írója azért fordult a városvezetéshez, mert rablótámadás érte, amelynek során a kezét több helyen is eltörték. Ennek kapcsán a Bvoltaire gúnyosan felvetette, elképzelhető, hogy a polgármestert is megtámadták, az ösztönözhette a nyilatkozatára. A portál szerint a helyiek jó ideje követelik, hogy

elengedhetetlen a rendőri jelenlét megerősítése, és a CRS (a francia rohamrendőrség) készenlétbe helyezése a városban.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a migránsok tömeges bevándorlása miatt Lille alaposan megváltozott az elmúlt években, a város arculata teljesen átalakult. A bevándorlók által elkövetett bűncselekmények gomba módra elszaporodtak, a helyiek a település bizonyos részein félelemben élnek. Idén nyáron egy magát 17 évesnek mondó, illegális bevándorlóként érkező guineai migráns két nőt erőszakolt meg Lille-ben. A nyugat-európai trendeknek megfeleltethetően a francia hatóságok korábban megpróbálták eltitkolni az ügyet, csakhogy, mint oly sokszor, az esetekre fény derült. Tavaly nyáron sem telt eseménytelenül a helyiek élete, hiszen egy Párizsból menekülő terroristát Lille közelében fogták el.

Nem csoda, hogy 2018 őszén Lille polgármestere kénytelen volt kimondani, hogy a város bizonyos részeiben nem lehet tovább élni, nincsenek biztonságban az emberek. Arra szólította fel a rendvédelmi erőket, hogy erősítsék meg a város közbiztonságát, mert annak állapota veszélyezteti a város hétköznapi életét. Több rendőrre és biztonsági emberre van szükség. Aubry szerint különösen Lille déli városrészein súlyos a helyzet, ahol a migráns drogbandák uralkodnak.