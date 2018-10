Kemény válasz jön a Soros-Sargentini jelentésre

Judith Sargentini riportja a politikai bosszú és boszorkányüldözés eszköze – mondta Kovács Zoltán a Magyar Időknek. A kormányszóvivő szerint, ha valami kárt okoz az európai politikának, az Európa-projektnek, akkor az a számos hazugságot és valótlanságot tartalmazó Sargentini-jelentés. Az Országgyűlésben a héten tárgyalják a Soros-Sargentini jelentés elleni határozattervezet, amely kemény politikai válasz lesz a jelentésre, és jogi következményekkel is jár.

A Sargentini-jelentés és annak visszhangja az állatorvosi lova annak, hogy mennyire aszimmetrikus médiatérben kell dolgoznia a magyar kormánynak – hangsúlyozta Kovács Zoltán. A kormányszóvivő a Magyar Időknek adott interjúban elmondta: a Soros György alapítványai által támogatott NGO-k és honlapok magukat újságírónak kiadó politikai aktivistái is ezt a torz kommunikációt szolgálják. Úgy látja: az Európai Unióban uralkodó kettős mérce miatt a magyar álláspont terjesztésének hatékony eszköze a közösségi média, a blogok, a Facebook és a Twitter.

Szerdán tárgyalja az Országgyűlés a Soros-Sargentini-jelentés elleni kormánypárti határozati javaslatot. A dokumentum elfogadásával az Országgyűlés arra szólíthatja fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarország elleni valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.

Ez okozza az igazi kárt

Kovács Zoltán arról is beszélt, a Sargentini-Soros-jelentés az állatorvosi lova annak, amiről beszélünk: az, hogy mennyire aszimmetrikus az a tér, ahol dolgoznia kell a kormánynak. A Miniszterelnökség ezzel foglalkozó államtitkárságai készítettek egy 108 oldalas, a jelentésben foglaltakat tételesen cáfoló anyagot, amelynek fényében nyilvánvaló, hogy Judith Sargentini riportja a politikai bosszú és boszorkányüldözés eszköze. Ha valami kárt okoz az európai politikának, az Európa-projektnek, akkor az a számos hazugságot és valótlanságot tartalmazó Sargentini-jelentés. Ebből aztán kirakatpert, politikai műsort rendezni – egy szerintünk szabálytalan EP-szavazással – csak rombolási célból lehet” – mondta a kormányszóvivő.

Nincs értéke a jognak

Az Európai Parlament (EP) szeptember 12-én szavazott a magyar jogállamisági helyzetről szóló, Judith Sargentini zöldpárti képviselő által összeállított különjelentésről. Amikor az első olyan hírek kiszivárogtak, hogy a szavazásnál az EP nem veszi figyelembe a tartózkodó voksokat, akkor Szájer József volt az, aki az illetékes szerveknél, magánál az Európai Néppártnál jelezte, hogy tisztázni kell a jogi helyzetet. A kérdés a jogi szolgálathoz került. A jogi szolgálat egy olyan véleményt adott, amelyet utólag maga is szégyellni fog – jelentette ki Szájer József. A politikus felhívta rá a figyelmet, akár egy jövőbeli Európai Bizottság is megbukhatna, hiszen például egy esetleges bizalmatlansági indítvány esetén ugyanilyen szabályt kellene alkalmazni – olvasható a pestisracok.hu összeállításában.

Bár, ha ez európai jognak ebből az óriási következetességéből indulunk ki, akkor feltehetően azt mondják majd, nem baj, megint azt számoljuk, amelyik nekünk a jobb – mondta az európai parlamenti képviselő, aki szerint nincs értéke a jognak az Európai Parlamentben. Hozzátette: az EP-t, az egész Európai Uniót uraló többség soha nem volt semmiféle riválisnak kitéve, soha nem volt versenyhelyzetben, ennek következtében úgy gondolja, hogy azt csinál, amit akar.

2010 előtt minden brüsszeli ukázt végrehajtott a kormány

Az Európai Néppárt alelnöke emlékeztetett arra, hogy a nyugati uniós hatalmak

a kezdetektől fogva úgy tekintettek a közép-európai államokra, mint a szegény rokonokra, amelyek alkalmatlanok és buták, gyüttment eszmékkel. Szájer úgy fogalmazott, a lenézést mindig is lehetett érezni, de most lett tele a hócipőjük velünk, méghozzá azzal, hogy azt gondolták, ők oda minket bevesznek, mi pedig mindent úgy csinálunk, ahogy ők mondják. Felidézte, hogy 2004 és 2010 között Magyarországon nem volt olyan brüsszeli utasítás, amit a kormány ne hajtott volna végre. Közlése szerint a konfliktusok akkor kezdődtek, amikor kiderült, hogy Közép-Európának is van arról elképzelése, miként működjön a kontinens.