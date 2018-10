A baloldal adja-veszi a politikusait

Tegnap Szél Bernadett, az LMP korábbi társelnöke is otthagyta a zöld pártot és az LMP frakció egyik tagját, az egyébként korábban az Együtt színeiben politizáló Szabó Szabolcsot is magával vitte. Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója az Echo Tv-ben mondta el, hogy szerinte a párton belüli törésvonal a baloldallal együttműködők és az önállóságra törekvő, zöld politikát preferálók között van.

A szakértő a tegnapi kilépéssel kapcsolatban elmondta:

a baloldal úgy adja- veszi a személyeket, hogy teljesen feladnak mindenféle értéket vagy párthűséget.

Ebből is látszik, hogy Szabó Szabolcs is most megtalálta az éppen aktuálisan kedvenc politikusát vagy lelki társát és Szél Bernadettel tart a továbbiakban, de ki tudja milyen hosszú ideig –tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy a korábban független Mellár Tamás, most a Párbeszéd soraiban ül, ahogyan a korábbi MSZP-s Burány Sándor is.

Ha most lennének az EP választások a Fidesz-KDNP tarolna

A Nézőpont Intézet kutatása szerint most 52 százalékos támogatottságot élvez a Fidesz-KDNP, ami több mint az ellenzéki pártok támogatottsága összesen. Ez alapján lehet egy kalkulációt tenni, ami szerint 21 mandátumból 13-at szereznének meg a kormánypártok, ami több mint, a mandátumok 60 százaléka.

Ezzel lehet, hogy Európa legsikeresebb pártja lenne.

A kalkuláció szerint Jobbik 4 mandátumot, az LMP éppen hogy 1 mandátumot szerezne, az MSZP és DK vonatkozásában pedig tizedszázalékokon múlhat, hogy melyik párt küldhet 2, melyik 1 embert az EP-be.