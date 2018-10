Szegedi parkolóügy: Az igazi felelős nem ült a vádlottak padján

Felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta a vádlottakat az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben kedden, nem jogerősen a Gyulai Járásbíróság. A vádlottakat a bíróság jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésben mondta ki bűnösnek. A döntésre a helyi Fidesz és a KDNP is reagált:

A Fidesz szegedi szervezetének közleménye szerint "számos büntetőügy és feljelentés közül, amellyel Botka László kabinetjét gyanúsítani lehet, megszületett az első ítélet: börtönbüntetésre ítélték az elhíresült szegedi VIP parkolóbérlet-mutyi miatt Botka László alpolgármesterét, jegyzőjét és kabinetfőnökét".

Távozniuk kell a közéletből

A szegedi Fidesz álláspontja az, hogy a címzetes főjegyzőnek, az alpolgármesternek és kabinetfőnöknek azonnal, és végérvényesen távoznia kell a szegedi közéletből. Ezért felszólították a polgármestert, hogy azonnali hatállyal mentse fel a munkavégzés alól elítélt alpolgármesterét, címzetes főjegyzőjét és kabinetfőnökét. Szeged nem lehet az a város, amelyet elítélt bűnözők vezetnek - áll a közleményben.

Az igazi felelős nem ült a vádlottak padján

A KDNP szegedi elnöke, Haág Zalán közleményében kifejtette, az ügy első számú felelőse nem ült ott a vádlottak padján, saját politikai és jogi felelősségét is beosztottjaira, munkatársaira hárította.

Néhány évvel ezelőtt egy elmarasztaló elsőfokú bírósági ítéletet követően a szocialista városvezetés lemondásra szólította fel az érintett önkormányzati képviselőt, mondván, méltatlanná vált választott tisztsége ellátására. Az érintett képviselő előbb a közgyűléstől kapott tisztségeiről, majd képviselői mandátumáról is lemondott - emlékeztetett. Ha Botka László helyettese akkor ezt tartotta erkölcsileg helyesnek politikai ellenfelével szemben, akkor most is pontosan tudja, neki mit kell tennie. A saját morális mércéje, a szegedieknek tett esküje és a város érdeke miatt is távoznia kell a közéletből - írta a KDNP helyi elnöke.